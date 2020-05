Vieni da me, Povia: "Amo le pulizie, sono un gay mancato" Balivo furiosa (VIDEO)

mercoledì 6 maggio 2020

L'uscita del cantante non piace alla conduttrice che si arrabbia in diretta: "Hai detto una cretinata".

Povia torna a far parlare di sè e non per questioni professionali, bensì per un'uscita che ha mandato su tutte le ire Caterina Balivo. Accade a Vieni da me oggi, mercoledì 6 maggio 2020. La chiacchierata è concentrata sulla vita da quarantena del cantante "Ora è un periodo in cui non si guadagna una lira" e sulle manie di pulizia del cantante.

Tutto procede nella tranquillità assoluta quando improvvisamente Povia la spara grossa: "Amo le pulizie, io sono fissato. Sono un gay mancato", frase che in studio risuona stonata facendo calare il gelo. La prima a farlo capire è la conduttrice che lo richiama dopo un primo momento in cui la frase era stata bypassata (Balivo: "Cosa ha detto?") per difficoltà d'audio:



Scusa ma hai detto una cretinata, ed è la parola più televisiva che si possa dire, perché se fossi a casa ti direi tutt'altro.

E ancora:



È una battuta che non fa ridere nessuno, fa solo arrabbiare. Se lo dicessi davanti a tua figlia, lei ti direbbe Papà ma dove vivi?. Stiamo arrivando da un periodo difficile per l’Italia e per il mondo. Io non vorrei arrabbiarmi più di quanto lo sono con Giuseppe. Comunque è un ospite e vorrei concludere l'intervista con un sorriso.

Povia prova a metterci una pezza sopra giustificandosi: "È una battuta" mentre i social esplodono di proteste ritenendo 'medievale' la battuta del cantante. Lorenzo Farina sottoscrive l'opinione della Balivo con un applauso sentito "sono d'accordo con te", ma anziché stemperare una tensione creata, l'intervento del cantante si conclude con freddezza: "Ma che ho detto di male? - dice - Volete farmi passare per scemo? Ma siete fuori?".