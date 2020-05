Il giovane Ispettore Morse, la quarta stagione della serie inglese su Paramount Network

Di Paolo Sutera mercoledì 6 maggio 2020

Su Paramount Network arriva la quarta stagione de Le indagini dell'Ispettore Morse, la serie tv inglese tratta dai romanzi di Colin Dexter con protagonista l'ispettore che affronta le sue prime indagini ad Oxford

Continuano, su Paramount Network, le avventure de Il giovane Ispettore Morse. La quarta stagione della serie tv inglese va in onda da questa sera, mercoledì 6 maggio 2020, alle 21:10, sul canale 27 del digitale terrestre. Il formato della serie tv di Itv resta quella di sempre, ovvero dei film-tv dentro cui si snodano le vicende dei protagonisti.

In primis, l'ispettore Endeavour Morse (Shaun Evans), personaggio tratto dai romanzi di Colin Dexter, già al centro di un adattamento televisivo dal 1987 al 2000. A differenza di quest'ultimo, però, Il giovane ispettore Morse è un prequel, che racconta quindi le vicissitudini del protagonista ancora alle prime armi con il mestiere, ma non per questo meno bravo.

Così come le altre stagioni, anche la quarta copre un periodo temporale ben definito, in particolare quello estivo. Siamo nel 1967, e Morse è ancora alla ricerca di Joan Thursday (Sara Vickers), figlia dell'ispettore Fred Thursday (Roger Allam), che ha da tempo fatto perdere le proprie tracce.

Mentre Morse potrebbe avere nuovi indizi su dove si trovi la ragazza e domandandosi se sia giusto o no dirlo al collega, ogni episodio affronta anche quattro misteriosi casi che vedono Morse, Thursday, ma anche il Sovrintendente Reginal Bright (Anton Lesser) ed il detective Jim Strange (Sean Rigby) al lavoro.

A questi casi, però, se ne aggiunge uno che riguarda il protagonista da vicino: la sua prova d'esame da sergente è infatti sparita. Senza di essa, Morse non può risultare idoneo alle indagini. Un episodio che fa pensare più che ad una coincidenza ad un gesto compiuto da uno dei suoi nemici.

Come se non bastasse, Endeavour riceve una nuova proposta di lavoro, che però lo costringerebbe a lasciare Oxford Cowley. Tanti dubbi, insomma, tra le certezze che contraddistinguono il personaggio, ovvero la passione per la musica classica, i cruciverba, la birra chiara e le auto d'epoca.

I nuovi episodi de Il giovane Ispettore Morse fanno parte della programmazione di Paramount Network che, con l'hashtag #IoRestoACasa ed #AloneTogether, vuole invitare i suoi telespettatori ad uscire il meno possibile per rallentare il contagio della pandemia, offrendo loro storie avvincenti come quelle del genere light crime di cui fa parte questa serie tv.

Il giovane Ispettore Morse, streaming

E' possibile vedere Il giovane Ispettore Morse in streaming sul sito ufficiale di Paramount Network, nella sezione "Video". Gli episodi saranno disponibili fino a trenta giorni dopo la messa in onda in tv.