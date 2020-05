High School Musical: The Musical: La Serie, Sofia Wylie e Matt Cornett a Blogo: "La seconda stagione vi sorprenderà"

Di Claudia Cabrini martedì 5 maggio 2020

Abbiamo intervistato Sofia Wylei e Matt Cornett, due dei protagonisti principali della nuova serie di Disney+. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Sono niente meno che due dei personaggi più amati della serie tv di Disney+ High School Musical: The Musical: La Serie, la nuova produzione originale Disney+ creata da Tim Federle disponibile sulla piattaforma streaming già dal 24 marzo scorso dove i due protagonisti interpretano rispettivamente i panni di Gina e Ej. Stiamo parlando dei giovani ma talentuosi attori Sofia Wylie e Matt Cornett, che abbiamo intervistato e che hanno voluto raccontarci più da vicino cosa significhi davvero per loro far parte del cast di High School Musical: The Musical: La Serie, e di come i loro personaggi si stiano pian piano trasformando, un episodio dopo l'altro.

Per prima cosa, siete cresciuti anche voi con High School Musical o eravate ancora troppo piccoli?



Sofia: "Sì, decisamente. Credo di parlare per entrambi quando dico che siamo grandi fan dei film originali. Il bello dei film di High School Musical credo sia stato il loro potenziale, e poi la loro capacità di conquistare grandi e piccini, indistintamente, e di avere successo negli anni. Io ero molto piccola quando è uscito il primo film al cinema, ma l'ho recuperato dopo. High School Musical ha conquistato anche chi all'epoca non era ancora nato"

Sofia: "Gina è una nuova arrivata con qualche scheletro nell'armadio, una ragazza ambiziosa che ha il teatro nel sangue. Sicuramente è un personaggio molto dinamico, quando arriva nella scuola nessuno la conosce ancora bene, e anche per questo è affascinante. Credo che sicuramente assomigli al personaggio originale di Sharpay, perché anche Gina è molto determinata e quel che è certo è che riesce ad ottenere sempre ciò che davvero desidera. Ma credo che ci siano diversi lati di lei che non ci aspetteremmo, e che riusciremo a conoscere soltanto con il tempo" Matt: "Il mio personaggio, E.J, è molto simile al personaggio di Gina in effetti. Si mette sempre nei guai, è affascinante ed è il nuovo ragazzo di Nini. Certo, è anche molto spavaldo. Forse posso dire che di lui mi piaccia la sua capacità di crescere un pochino nel corso della prima stagione, di diventare per certi versi più maturo"

Sofia: "Io ricordo con molto piacere l'episodio dell'HomeComing, il quinto della prima stagione, probabilmente l'unico momento nel quale abbiamo avuto il cast interamente al completo sul set. Per me è stato un momento sicuramente molto divertente, che non dimenticherò mai perché è stato emozionante, per certi aspetti, diciamo" Matt: "Io tra le scene più buffe faccio sicuramente rientrare uno spezzone registrato in mensa, nel quale ho iniziato a girare come un pazzo su di un tavolo. Il mio episodio preferito però posso dire sia stato quello del Thanksgiving, il giorno del ringraziamento, ossia il settimo episodio della prima stagione. Lo ricordo con particolare affetto, è stato molto bello".

Sofia: "Sarà una seconda stagione ricca di sorprese, che emozionerà e sorprenderà ancor più della prima. Secondo me vi piacerà moltissimo".