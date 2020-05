Sky Atlantic Confidential: dall'8 maggio, il meglio della serialità al femminile sul canale 111 di Sky

Di Fabio Morasca martedì 5 maggio 2020

Il nuovo pop up channel disponibile dal prossimo 8 maggio.

Dopo Sky Atlantic Maratone, canale che ha tenuto compagnia agli abbonati Sky durante tutto il mese di aprile, un nuovo pop-up channel si accenderà presto sul canale 111 del bouquet Sky.

Dall'8 maggio, infatti, partirà la programmazione di Sky Atlantic Confidential, pop-up channel realizzato con la media partnership tra Sky e Vanity Fair, che offrirà il meglio della serialità al femminile, dalle più importanti serie degli ultimi venti anni fino ad arrivare a titoli più recenti.

Il canale resterà attivo per tre settimane, precisamente fino al prossimo 28 maggio.

In queste tre settimane di programmazione, però, non andranno in onda soltanto serie.

Ogni giorno, infatti, dal lunedì al venerdì, andranno in onda anche interviste realizzate in esclusiva a personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, selezionati da Vanity Fair, che commenteranno i contenuti delle serie in programmazione.

Tornando alle serie, il canale debutterà con Sex and the City, la serie vincitrice di 7 Emmy e 8 Golden Globe, con Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon, che, sempre dal prossimo 8 maggio, sarà disponibile anche on demand su Sky e Now Tv con tutte le stagioni. Tra i titoli cult, troveremo anche The L Word (anch'esso disponibile per intero on demand), con Jennifer Beals, e Girls, la serie HBO creata, interpretata e prodotta da Lena Dunham.

Tra i titoli più recenti, invece, troveremo Big Little Lies, The Affair, Veep, Euphoria, Sharp Objects, Mildred Pierce e altri ancora.

I titoli che andranno in onda su Sky Atlantic Confidential, canale visibile ai clienti che hanno il servizio HD attivo nel proprio abbonamento, saranno in totale 20.