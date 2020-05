Nicolas Cage sarà Tiger King in una miniserie CBS

Di Giorgia Iovane lunedì 4 maggio 2020

Tiger King dalla docuserie Netflix alla miniserie CBS.

Dopo il successo registrato dalla docuserie Tiger King, la storia di Joe Exotic diventa una serie per CBS: lo annuncia, in esclusiva, Variety che parla di una miniserie in otto parti coprodotta da Imagine Television Studios e CBS Television Studios. A ispirarla però non è stata la versione Netflix, che stando ai dati Nielsen avrebbe raccolto oltre 34,3 milioni di spettatori unici nei suoi primi 10 giorni online: il progetto sarebbe nato nel giugno 2019 a seguito di un accordo firmato tra CBS e Dan Lagana e Paul Young, che avevano già messo gli occhi su un articolo del Texas Monthly - “Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" firmato da Leif Reigstad - sul quale si sono basati per scrivere questa miniserie che avrà per protagonista Nicolas Cage. Sarà lui a interpretare l'eccessivo, discusso, anche violento, 'allevatore' (?), 'collezionista' (?) di animali esotici, su cui ha costruito uno pseudo-impero apparso su Netflix più come una corte dei miracoli. E si tratta di una prima volta in tv per Cage, al debutto in progetto seriale, per quanto breve, destinato al piccolo schermo.

Il comparto creativo vede Dan Lagana - già showrunner del mockumentary Netflix American Vandal, nominato anche agli Emmy - in veste di showrunner, scrittore e produttore esecutivo, insieme a Paul Young, per la società Make Good Content. Anche Cage compare tra i produttori esecutivi con la sua Saturn Films: completano la rosa degli executive producers Brian Grazer e Samie Kim Falvey per la Imagine e Scott Brown e Megan Creydt per Texas Monthly.

Come racconta Variety, la miniserie CBS - di cui ancora non si conosce il titolo - non è l'unico progetto seriale che ruota intorno a Joe Exotic: già alla fine dello scorso anno si era parlato di una serie prodotta e interpretata da Kate McKinnon che avrebbe riservato per sé il ruolo della principale 'antagonista' di Tiger King, ovvero Carole Baskin: la serie - che farebbe capo alla Universal Content Productions - è tratta dal podcast della Wondery Joe Exotic, ma ad oggi la produzione starebbe ancora cercando uno sceneggiatore. Nel frattempo, però, è diventato un fenomeno mondiale grazie a Netflix (e lo dimostra anche il pubblico di Propaganda Live). Il Joe Exotic di Nicholas Cage potrebbe quindi essere il prossimo Tiger King in tv.