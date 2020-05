Vieni da Me, Caterina Balivo si commuove al rientro in studio (video)

Di Giulio Pasqui lunedì 4 maggio 2020

La fase due di Vieni di Me inizia con la commozione di Caterina Balivo.

Ora che la "fase due" post lockdown è ufficialmente cominciata anche in tivù, la fascia post-prandiale di Rai1 è tornata in possesso di Caterina Balivo con Vieni da Me. Non c'è il pubblico in studio (ovviamente), ma a debita distanza ci sono Marco Baldini, Lorenzo Farina e l'astrologo Simon and Stars. "E' una grandissima emozione", ha detto la padrona di casa prima di ringraziare Alberto Matano e Lorella Cuccarini che hanno tenuto compagnia agli spettatori in questi due mesi con La Vita in Diretta.

Visibilmente commossa (e con le lacrime agli occhi), Caterina Balivo ha parlato a cuore aperto:

"Questa mattina, dopo due mesi, ho attraveersato Roma. Era bellissima, pià bella che mai. HHo riflettuto molto durante questo periodo. Ho imparato a guardare in faccia il dolore, senza voltarmi mai. Ho imparato a fotografare i tramonti con i miei bambini, scoprendo che erano tutti uguali. Ho imparato a non rincorrere il tempo. Noi vogliamo che sia sempre tutto al posto giusto, ma sarà davvero il posto giusto? Ho anche pensato e ho capito che in momenti così difficili noi possiamo regalare un sorriso con una storia. Ecco, questa è una delle parti più nobili del nostro lavoro. Sarò sempre grata al direttore Coletta che me l'ha fatto capire".

Oltre alla cassettiera (seppur a distanza, perlomeno nella prima puntata), è tornato anche il gioco telefonico "A casa di...". Il premio verrà devoluto in beneficenza all'ospedale Buzzi di Milano.