Mattino 5, Federica Panicucci torna in studio: "Siamo pronti per la fase due" (video)

Di Giulio Pasqui lunedì 4 maggio 2020

Federica Panicucci è tornata a Mattino 5 dopo due settimane. Ecco le sue parole.

Con un abbraccio a distanza, Federica Panicucci è tornata a condurre Mattino 5 al fianco di Francesco Vecchi. "Bentornata", le ha detto il giornalista che dal 14 marzo ha condotto il programma in solitaria. "Sono molto felice di essere qui e di ritrovare il pubblico a casa, la squadra, te e tutti i nostri giornalisti. Siamo pronti per questa fase due. Noi la racconteremo, racconteremo la ripresa, seppur parziale dell'Italia", ha aggiunto la conduttrice. "Tu la incarni, la fase due. Un po' di ritorno alla normalità che credo faccia piacere a tutti", è stata la chiosa di Vecchi.

Con il ritorno della Panicucci è ufficialmente iniziata la "fase due" della televisione. Al pomeriggio ritorneranno anche Vieni da Me con Caterina Balivo e Uomini e Donne, che torna in studio dopo l'esperimento "alla The Circle". In preserale si riaccenderà anche la sfida tra Flavio Insinna e Paolo Bonolis. Tornerà Avanti un Altro, nonostante le puntate siano state registrate prima del periodo di emergenza, ma anche L'Eredità con una sfida tra campioni. Il ricavato delle vittorie del game sarà devoluto alla Protezione Civile a sostengono dell’emergenza Coronavirus.