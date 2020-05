Focus ascolti: L'aprile 2020 della Tv

Di Hit lunedì 4 maggio 2020

I dati di ascolto del mese appena terminato

Terminato da poco il mese di aprile 2020 è giunto il momento di vedere i dati di ascolto delle principali reti televisive italiane e fare come nostra consuetudine un parallelo con il medesimo periodo dello scorso anno- I dati che vi daremo sono quelli relativi al totale giornata e al prime time.

Partiamo dunque dal dato medio relativo all'intera giornata televisiva con Rai1 al comando con il 15,86% di share, in calo dello 0,84% rispetto all'aprile 2019. Rai1 sfiora il 20% il 5 aprile ed è di poco sotto il 14% il 28. Segue Canale 5 con il 14,4% di share con un calo dell'1,91% di share rispetto all'aprile 2019. Canale 5 ottiene il suo massimo il 3 aprile con il 17,3% ed il suo minimo due giorni dopo con l'11.46% di share.

Al terzo posto abbiamo Rai3 con il 6,92% di share, con un dato praticamente identico rispetto a 12 mesi fa, mentre al quarto posto c'è Rai2 con il 4,96% di share e con una flessione dello 0,67% rispetto all'aprile 2019. Quinto posto per Italia1 con il 4,83% di share, dato identico ad un anno fa, mentre è sesta Rete 4 con il 3,93% di share, in crescita dallo 0,12% di share rispetto all'aprile 2019.

Settima rete La7 con il 3,8% di share in lievissima crescita rispetto al 3,6% dell'aprile 2019. Netto balzo in avanti per il dato di tutte le altre reti che passa dal 39,68% dell'aprile 2019 al 45,3% di share del mese appena trascorso.

Passando al prime time nettamente in avanti Rai1 con il 18,2% di share, ma con un calo dello 0,66% di share rispetto al 2019, seguita come sempre da Canale 5 che ottiene nel mese appena trascorso una media del 15,43% di share in flessione dello 0,11% di share rispetto all'aprile 2019. Terza piazza per Rai2 con il 6,24% di share, in crescita dello 0,36% rispetto al medesimo periodo dell'anno passato, quindi c'è Italia1 con il 5,92% di share in crescita dello 0,74% rispetto all'aprile 2019.

Abbiamo poi al quinto posto La7 con il 5,46% di share in crescita dello 0,64% di share rispetto a 12 mesi fa, poi al sesto posto Rete 4 con il 4,89% di share in crescita dello 0,78% rispetto all'aprile 2019 e fanalino di coda in prime time Rai3 con il 4,73% di share in calo dell'1,33% rispetto all'anno scorso. Anche qui balzo notevole del dato di tutte le altre reti con una crescita del 2,29% di share e un dato del 39,13% di share.