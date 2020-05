Un giorno in pretura, diretta su TvBlog alle 21.20

Di Marcello Filograsso domenica 3 maggio 2020

La storica trasmissione di Roberta Petrelluzzi torna con la vicenda di Gina Lollobrigida, che ha denunciato l'imprenditore catalano Francisco Rigau Rafols per averla sposata con l’inganno.

Torna stasera alle 21.20 uno dei programmi più longevi di Rai3, ovvero Un giorno in pretura di Roberta Petrelluzzi. Eccezionalmente in prima serata, la trasmissione si concentrerà sulla vicenda dell'attrice Gina Lollobrigida. TvBlog seguirà la prima puntata in diretta.

Un giorno in pretura mostrerà i video del processo che vede imputato l'imprenditore catalano Francisco Rigau Rafols, accusato di averla sposato la star 92enne con l'inganno per potersi appropriare della sua eredità. Le nozze si sono celebrate il 29 novembre 2010.

Secondo Gina Lollobrigida, l'uomo - più giovane di lei di 32 anni - le avrebbe fatto firmare una falsa procura per sposarsi in Spagna, arrivando successivamente a sostituirla tramite una figurante sua complice. Accusato di truffa e uso di atto falso, Rigau Rafols è stato assolto nel 2017. Due anni dopo la Sacra Rota ha annullato il rito religioso, mentre quello civile non era mai stato ratificato. Di questo e molto altro parlerà "Gina Lollobrigida: una diva da sposare", prima puntata del nuovo ciclo di Un giorno in pretura.



