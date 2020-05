I Topi 2, riassunto ultima puntata

Di Paolo Sutera sabato 2 maggio 2020

Il riassunto dell'ultima puntata de I Topi 2, la serie tv di Raitre scritta, diretta ed interpretata da Antonio Albanese, nei panni di un boss costretto a nascondersi per sfuggire alle Forze dell'Ordine

Anche la seconda stagione de I Topi si conclude con un evento da celebrare rigorosamente di nascosto per il boss Sebastiano (Antonio Albanese). Nell'ultima puntata, in onda questa sera, sabato 2 maggio 2020, alle 22:00 su Raitre, sia lui che la sua famiglia devono vedersela con nuovi incontri, non per forza piacevoli.

I Topi 2, l'ultima puntata

Nel primo episodio, "Una nuova famiglia", i Parrini si preparano ad incontrare i Laterza, la famiglia di Ludovico (Guglielmo Pinelli), futuro sposo di Carmen (Michela De Rossi). Le due famiglie appartengono inevitabilmente a mondi differenti, come si rende conto zia Vincenza (Clelia Piscitello) nel recarsi, con Betta (Lorenza Indovina) e gli altri a casa dei genitori del giovane.

Per l'occasione, anche Sebastiano decide di uscire dal suo nascondiglio, ma sotto mentite spoglie: un travestimento, il suo, che rischia però di essere scoperto. Durante l'incontro, inoltre, l'uomo inizia a non sentirsi bene, necessitando di un intervento chirurgico. Complice l'anestesia, Sebastiano prende una decisione: vuole che U Stortu (Nicola Rignanese) entri ufficialmente a far parte della "famiglia".

Nel secondo episodio, "Il matrimonio", fervono i preparativi del matrimonio di Carmen, che non gradisce l'abito che la madre e la zia hanno scelto per lei. Intanto, nei sotterranei, U Stortu si sottopone al rito di affiliazione alla famiglia.

Quando arriva il grande giorno, Sebastiano e zio Vincenzo (Tony Sperandeo) assistono alla cerimonia tramite le riprese video di Benni (Andrea Colombo). Tutto sembra andare per il verso giusto, sebbene la famiglia di Ludovico resti un po' spiazzata nel vedere gli invitati della famiglia di Carmen. Durante la cerimonia, però, la Polizia fa irruzione, mettendo nei guai un personaggio.

I Topi 2, streaming

E' possibile vedere I Topi 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone. La seconda stagione è già disponibile interamente in anteprima.

I Topi 2, social network

Si può commentare I Topi 2 su Twitter, utilizzando l'hashtag #ITopi2.