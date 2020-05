I retroscena di Blogo: Milo Infante verso Rai2, fra vice direzione e conduzione

Di Hit sabato 2 maggio 2020

Movimenti alla testa delle reti Rai

Milo Infante starebbe per lasciare Rai1 per tornare a Rai2. Lo ha scritto nelle scorse ore il sito web affari italiani e TvBlog ha voluto indagare su questa indiscrezione, trovando conferme e dettagli maggiori che ora andremo a raccontarvi. Milo Infante è stato nominato vice direttore di Rai1 dal precedente direttore di rete, Teresa De Santis. L'incarico che gli è stato affidato è quello del day time, precisamente del mattino.

Con il cambio alla direzione di Rai1 e l'arrivo di Stefano Coletta e sopratutto con lo stop del piano industriale e relative direzioni di genere, si è tornati al vecchio disegno con le reti e relativi organigrammi interni che la fanno da padrone all'interno dei loro palinsesti. Ovviamente con il cambio di direzione è normale che il nuovo direttore decida di mettersi vicino persone di propria fiducia ed è proprio in questa ottica che è arrivato a Rai1 Giovanni Anversa, storico braccio destro di Coletta a Rai3.

Giovanni Anversa, secondo quanto apprendiamo, prenderà la fascia del day time, mentre Infante tornerebbe a Rai2, sempre con l'incarico di vice direttore e sempre con la delega del day time, ma con in più la conduzione di un programma di attualità che dovrebbe essere posizionato nella fascia pomeridiana della seconda rete. Ancora non è stato deciso se quotidiano o settimanale e relativo posizionamento orario, ma è molto probabile dopo Detto fatto, che come vi abbiamo dato conto è stato confermato nel palinsesto della seconda rete.