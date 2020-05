Analisi Auditel della serata di giovedì 30 aprile 2020

Di Hit venerdì 1 maggio 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, segue la curva arancione del Tg5 poco sopra la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 9%.

L'access time vede in testa la curva delle repliche dei Soliti ignoti fra il 15 ed il 25% di share, con la curva arancione di Striscia la notizia che parte in leggero vantaggio per poi lasciare il passo durante il parente misterioso del game condotto da Amadeus. Abbiamo poi al terzo posto la curva nera di La7 con Otto e mezzo che arriva al 10%, con la curva di Stasera Italia al 6% di share.

Prime time con la curva rossa di Rai1 al comando con la fiction Vivi e lascia vivere attorno al 25% di share, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con la saga dei Pirati dei Caraibi. Abbiamo poi la curva gialla di Rete 4 con Dritto e rovescio che batte la curva nera di Piazza pulita, entrambe che si posizionano nel corridoio che va dal 5 al 10% di share.

Seconda serata con la curva blu di Rai1 che è al comando con Porta a porta che si piazza sulla linea del 15% di share.

