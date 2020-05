Verissimo dà il benservito a Pamela Prati, salta l'anniversario del Prati-gate: "Basta lo diciamo noi!"

Di Ivan Buratti venerdì 1 maggio 2020

La produzione accoglie la richiesta di Pamela Prati di far scivolare nell'oblio lo scandalo Mark Caltagirone: "Non abbiamo bisogno della signora Prati per fare Verissimo"

"Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo". Lapidario il messaggio con cui Verissimo ha annunciato attraverso Instagram che i servizi dedicati allo scandalo Mark Caltagirone (noto anche come Pratiful, noto anche come Prati-gate, noto anche come il più grande bluff del gossip italiano contemporaneo), che ha tenuto banco per settimane nel 2019, non andranno in onda nella puntata di domani, sabato 2 maggio 2020.

La decisione è stata presa dalla produzione della trasmissione a seguito delle dichiarazioni della protagonista della real-life soap opera, la showgirl Pamela Prati, contrariata dal fatto che qualcuno avesse potuto anche solo pensare di rispolverare l'affare dello scorso anno. "È imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo del Covid-19, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie" ha dichiarato sui social, aggiungendo di non consentire più che certi programmi tv possano fare uso della vicenda per qualche punto di share in più.



Detto, fatto. Con l'eco dursiano che rimbomba da lontano ("facciamo il 22% anche senza..."), il salotto del sabato pomeriggio coordinato da Silvia Toffanin chiude definitivamente le porte alla Grecia Colmenares del Logudoro, che nel frattempo ha affidato le carte della polemica ai propri legali in vista di un acceso scontro in tribunale con le sue ex-manager.

"Buona primavera" il messaggio di commiato di Verissimo a Pamela Prati, di cui si dovrebbe tornare indirettamente a parlare su Canale 5 domenica sera, nello studio di Live - Non è la d'Urso. Secondo Dagospia, infatti, tra gli ospiti di puntata sarebbero previste Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, co-protagoniste dello scandalo, pronte a ripercorrere tutti gli episodi del Pratiful e a rilasciare nuove sconvolgenti dichiarazioni.