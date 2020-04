Domenica in gli ospiti della trentatreesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 30 aprile 2020

Anticipazioni sulla nuova puntata di Domenica in

L'appuntamento è quello consueto fissato nella domenica pomeriggio della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Domenica 3 maggio a partire dalle ore 14 torna Mara Venier e i suoi ospiti nella puntata numero 33 di Domenica in.

L'appuntamento da queste colonne è come sempre per anticiparvi i personaggi che saranno ospiti del varietà di Mara Venier, come sempre ultimamente collegati via web dalle loro abitazioni. Si parte da uno chef e che chef, si tratta di Gennaro Esposito. Poi il conduttore radiofonico e scrittore Fabio Volo.

Non solo Volo il Fabio della domenica di Rai1, ospite di Mara anche Rovazzi, Fabio Rovazzi, mentre per il mondo del grande cinema con Mara collegato via web l'attore e regista Alessandro Siani, ma anche il comico Nino Formicola e l'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo.

Per il mondo della musica collegato con Mara il cantante e conduttore Pupo che proprio quest'anno festeggia i 40 anni di uno dei suoi pezzi più celebri "Su di noi". Con Mara Enzo farà una carrellata all'interno di questi suoi 40 anni di carriera anche grazie i riflessi filmati che verranno mostrati nel corso della trasmissione. Nel corso dell'incontro Enzo canterà il suo nuovo pezzo "Il rischio enorme di perdersi" che il cantautore toscano ha dedicato alla figlia Clara. Una canzone molto intimista, sincera, vera, che tocca i sentimenti arrivando al centro dell'anima.

Collegamento poi con l'attore romano Claudio Amendola. Questi e tanti altri ingredienti per la puntata numero 33 di Domenica in con Mara Venier alle ore 14 del 3 maggio su Rai1.