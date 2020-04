Seconda Vita, due speciali per raccontare Benedetta Rossi e Donna Imma Polese

Di Giorgia Iovane giovedì 30 aprile 2020

Gabriele Parpiglia intervista due volti Discovery per due speciali in onda il sabato pomeriggio dal 2 maggio.

Gabriele Parpiglia torna su Real Time da sabato 2 maggio alle 16.50 per due puntate speciali di Seconda Vita, ultimo dei suoi format tv trasmesso dalla rete lo scorso autunno. Alle quattro puntate già trasmesse, in cui il giornalista ha raccontato le 'rinascite' di due diversi personaggi, si aggiungono adesso due appuntamenti monografici, dedicati ciascuno a una diversa protagonista.

Un doppio speciale tutto al femminile e tutto rivolto a volti popolari e amati del gruppo Discovery. Si parte il 2 maggio con Benedetta Rossi, ormai entrata nell'empireo della cucina televisiva col suo format Fatto in casa con Benedetta, cui è approdata dopo una (quasi casuale) gavetta sul web a base di mani inquadrate, senza volto. Non è stato un passaggio semplice quello dalle mani al volto, che ha segnato una svolta nella sua storia professionale.

Ma la sua storia non è fatta solo di cucina e non è neanche semplicissima, seppur nascosta dal sorriso ora sempre acceso di Benedetta. Parpiglia torna con lei anche sui momenti più difficili e più bui nella mezz'ora di racconto che ruota intorno alla sua cucina di casa, set dei suoi programmi, e della sua idea di cooking tv. La puntata è già disponibile in anteprima sulla piattaforma DPlay.





La seconda protagonista è una vera regina di Real Time: parliamo di Donna Imma Polese, erede de Il Boss delle Cerimonie Don Antonio Polese e oggi alla guida, non solo televisiva, de Il Castello delle Cerimonie. Parpiglia l'ha raggiunta proprio nel suo 'castello', ovvero il Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate (NA), all'inizio del mese di marzo, agli albori della diffusione - nota - del Coronavirus e poco prima del lockdown che ci ha chiusi in casa e ha messo in ginocchio un comparto fino a ieri florido come quello dei matrimoni. E inevitabilmente ha causato quantomeno dei ritardi nella realizzazione della nuova stagione del format B&B Film per Discovery.

Il racconto di Parpiglia, in onda sabato il 9 maggio sempre alle 16.50 sul canale 31 del Digitale Terrestre, ruota però intorno alla vita privata e professionale di Donna Imma, vite che alla fine coincidono. Da sempre nell'azienda di famiglia - guidata fino alla fine dall'amato papà, scomparso il 1° dicembre 2016 - Imma ne ha assunto le redini tv con il marito Matteo, braccio destro del 'boss' e motore operativo della struttura. Ma è tutta la grande famiglia Polese, con i fedelissimi collaboratori di sempre come Davide e Ferdinando, a far da cornice e da spunto per la docu-serie tv, che riesce però ad avere come protagonisti i festeggiati. Dietro tutto questo, però, c'è un lavoro continuo e una macchina organizzatissima: non è tutto stucchi dorati, specchi immensi, stoffe Versace e abiti damascati, insomma. Per una cerimonia da favola il sudore è tanto, ma i sorrisi non mancano: ed è l'amore, nelle sue varie forme a rendere magico Il Castello delle Cerimonie, fuori e dentro la tv. Vedremo come lo racconterà Parpiglia e come riuscirà a portare alla luce la semplicità di Donna Imma.