Retroscena Blogo: il futuro di Alberto Matano, tra indiscrezioni, dichiarazioni e voglia di "nuove sfide"

Di Massimo Galanto venerdì 1 maggio 2020

Il giornalista smentisce le voci sulle tensioni con la Cuccarini con cui conduce La vita in diretta e si dice pronto a "nuove sfide"

Alberto Matano e Lorella Cuccarini saranno i conduttori di La vita in diretta anche nella prossima stagione? L'interrogativo circola nell'ambiente della tv, nei giorni in cui il direttore di Rai1 Stefano Coletta sta mettendo mano al palinsesto estivo e autunnale.

Ricostruiamo i fatti.

A febbraio scorso TvBlog racconta dell'ipotesi di affidare alla Cuccarini uno spazio nel weekend, ma dà anche conto dell'apprezzamento da parte di Coletta nei confronti della coppia Cuccarini-Matano, alla guida del contenitore quotidiano di Rai1 da settembre.

Qualche giorno fa il sito di La Repubblica scrive che "l’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta".

Nella giornata di ieri Cuccarini e Matano si scambiano pubblicamente complimenti come a voler smentire l'indiscrezione del quotidiano. Il giornalista del Tg1 in onda ha ringraziato la Cuccarini definendola "una partner straordinaria" e aggiungendo "lo dico in diretta perché è assolutamente così". La showgirl su Facebook ha ricambiato i ringraziamenti svelando che "questo periodo ha rafforzato ulteriormente il nostro rapporto".

Poche ore prima Matano, in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, risponde così sul suo futuro a La Vita in diretta:

Al momento l'unico futuro che vedo è arrivare al 26 giugno. Quello che farò in seguito, non lo so, a parte una vacanza... spero! Posso, però, dire che sono contento di aver intrapreso questa strada dopo tanti anni di telegiornale e che mi sento pronto per nuove sfide televisive, anche non necessariamente in programmi quotidiani.

Secondo quanto risulta a Blogo, Matano effettivamente coltiverebbe il desiderio di misurarsi con quelle che lui chiama "nuove sfide televisive". Resterebbe in piedi il progetto, già accennato da TvBlog, della seconda serata (Porta a porta continuerà ad andare in onda con tre puntate ogni settimana?). In particolare il giornalista vorrebbe consolidare la sua immagine di anchorman, occupandosi anche di tematiche più light, dimostrando cioè di saper alternare con efficacia l'alto e il basso.

Il nome che circola per una eventuale sostituzione di Matano a La vita in diretta sarebbe quello di Salvo Sottile, che negli ultimi anni ha trovato il suo spazio a Rai3, guidata fino a qualche mese fa proprio da Coletta. Nelle prossime settimane, emergenza coronavirus permettendo, il quadro dovrebbe schiarirsi.