Diavoli, anticipazioni quinta e sesta puntata: Massimo e Dominic tra affari e fantasmi

Di Giorgia Iovane giovedì 30 aprile 2020

Diavoli supera il giro di boa: in onda venerdì 1° maggio la quinta e la sesta puntata.

Diavoli va in onda con il suo terzo doppio appuntamento venerdì 1° maggio alle 21.15 su Sky Atlantic e Now TV e ne approfittiamo per dare un'occhiata alle anticipazioni della quinta e della sesta puntata della serie Sky Original prodotta con Lux Vide. Il crescendo tra i due protagonisti si intreccia sempre di più con le vicende delle proprie compagne e delle proprie famiglie. Al centro della scena sempre Alessandro Borghi nel ruolo di Massimo Ruggero e Patrick Dempsey in quello di Dominic Morgan. In questo doppio appuntamento si riesce a capire molto di più anche dei personaggi di Nina, la moglie di Dominic (interpretata da Kasia Smutniak) e di Carrie (Sallie Harmsen) grazie soprattutto ai flashback che vedono protagoniste le due donne e i loro (non sempre rispettivi) compagni.

Diavoli, anticipazioni quinta e sesta puntata | 1 maggio 2020

Diavoli, quinta puntata | Lo 'shortaggio' dell'Irlanda operato dai pirati all'insaputa di Massimo mette quest'ultimo in piena rottura con Dominic. Ma l'attenzione del CEO dellaNYL è, almeno per qualche momento, distratta dalla scomparsa di Nina (Kasia Smutniak): della donna, infatti, non si hanno più notizie e con lei ci sono anche i figli di Ed, che avrebbe dovuto accompagnare in piscina. E' Massimo, però, a mettere Dominic sulla strada giusta per ritrovare la moglie, svanita nel giorno del compleanno del figlio morto in Afghanistan.



Le carte sul tavolo di Massimo e Dominic sono sempre più chiare (a loro) e sempre più confuse per il pubblico. Ma il cerchio delle indagini sulla morte di Ed si stringono sempre di più intorno a Massimo: venuto a sapere dell'esistenza di un dossier di Ed che potrebbe svelare affari e traffici illegali di Dominic e della banca, Massimo chiede aiuto - o meglio uno scambio - a Duval (Lars Mikkelsen), ricercato internazionale e capo di Sofia (Laia Costa) e di Subterranea. Duval rivelerà a Massimo una sconvolgente verità.