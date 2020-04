Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2020: seconda puntata in Valle d'Aosta

Di Giorgia Iovane giovedì 30 aprile 2020

Alessandro Borghese in Valle d'Aosta per la seconda puntata della stagione 2020 di 4 Ristoranti.

Dopo un debutto da favola (per contenuti e ascolti) a Venezia, Alessandro Borghese si sposta in Valle d'Aosta per la seconda puntata del suo top format 4 Ristoranti, in onda questa sera - 30 aprile 2020 - alle 21.15 su SkyUno.

Dopo averci fatto assaporare il piacere di una cena fuori e di una sfida tra galatuomini a base di piatti della tradizione (o d'ispirazione) veneziana, Borghese ci porta tra le vette della Valle d'Aosta alla ricerca del Miglior Ristorante d'Alta Quota. In gara questa settimana Corinne con Campo Base, Ephrem con La Grolla, Davide con Noveze, infine, Anna con Bar Ristorante Chiecco. Il piatto speciale, oggetto di bonus per lo chef, sono le zuppe, ma le tavole saranno sicuramente imbandite anche di altri grandi classici valdostani come polenta, carni selvatiche e formaggi. Anche questa volta per gli spostamente si mette via il van nero e si procede con mezzi alternativi, dalle seggiovie alla motoslitta.

Le regole della sfida non cambiano: i 4 sfidanti si ritrovano nei ristoranti dei rivali e devono assegnare un voto da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto. Il voto di Borghese - più il bonus di 5 punti da lui assegnato per il piatto speciale - può confermare o ribaltare il risultato derivato dalla classifica dei ristoratori. In palio 5.000 euro da investire nella propria attività.

Ricordiamo che nelle prossime settimane Borghese andrà a Roma, Milano, in Carnia, Val Badia, Arezzo, nel Conero, in Lunigiana e in Cilento.



Alessandro Borghese 4 Ristoranti 2020, come seguirlo in diretta e in live streaming

è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, scritta da Alessandro Borghese, Francesca Capua, Monia Palazzo con la regia di Gianni Monfredini - va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW TV. Il programma è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche nei Paesi dell’Unione Europea.



Alessandro Borghese 4 Ristoranti in Valle d'Aosta, anticipazioni puntata 30 aprile 2020

Come anticipato, i 4 ristoratori in gara sono Corinne di Campo Base, Ephrem de La Grolla, Davide di Noveze e Anna del Bar Ristorante Chiecco. Conosciamoli meglio.

CAMPO BASE

(Ayas –Monte Rosa)



Corinne, 41enne detta 'la viaggiatrice', è la titolare e responsabile di sala del Campo Base, situato a 2500 metri di altitudine in Val d’Ayas, Champoluc. La sua passione per lo yoga, che insegna, e per la cultura legata ad esso si riverbera sulla sua attività: l'esterno del ristorante infatti richiama una tenda mongola e conta 14 tavoli, numero che richiama i 14.000 metri dell'Himalaya.

(Courmayeur – Monte Bianco)



Ephrem ha 53 anni ed è soprannominato 'il magnate della valle': ha ereditato il ristorante dai genitori, che lo aprirono nel 1973. La Grolla si trova a 1700 metri, sulle piste della Val Veny, a Courmayeur e gode di una vista mozzafiato sulla catena del Monte Bianco. Lo stile è rustico-elegante, l’arredo minimal e conforte presenza di legno.

(Champoluc–MonteRosa)



Davide ha 51 anni ed è notom come 'il montanaro chic': originario del Lago Maggiore, ha deciso di aprire il suo locale a 2080 metri sulle piste del comprensorio sciistico di Champoluc. Oltre a essere il titolare si occupa della sala fin dall'apertura, avvenuta il 22 dicembre 2018. Anche in questo caso si può raggiungere tramite ovovia, ma per la cena, i titolari mettono a disposizione dei clienti più esigenti un servizio di motoslitta, soprattutto per “le signore col tacco 12”.

(Courmayeur – Monte Bianco)



Anna, 56 anni, detta 'la creativa', è la titolare del Chiecco col suo compagno, che è anche lo chef del ristorante. Il Bar Ristorante si trova a 2000 metri sulle piste da sci di Courmayeur. È raggiungibile dal paese attraverso la funivia che si trova in centro (aperta fino a mezzanotte) e percorrendo poi 200 metri a piedi. A vederlo da fuori sembra una bella casetta di montagna in pietra e tegole, ma l'interno è pieno di colore grazie ai souvenir dei clienti.