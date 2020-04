1 Maggio 2020 in tv (senza concertoni ma con Contagion su Canale 5)

Di Giorgia Iovane giovedì 30 aprile 2020

La programmazione tv per il 1° Maggio 2020 fa a meno delle tradizionali maratone musicali.

La Festa del Lavoro e dei Lavoratori assume forme molto diverse, e un valore ancora più forte, in questo 2020 di pandemia e di crisi economica. Gli eventi ormai tipici, come i concertoni di Roma e Taranto, lasciano il posto ad esperimenti - è il caso del concerto streaming su Rai 3 - o a contenuti speciali - come il docufilm sull'Uno Maggio Libero e Pensante in seconda serata su La7. La tv cerca comunque un modo per riflettere su temi, come quelli legati al lavoro. mai tanto attuali, in un clima di incertezza mondiale. Di taglio decisamente diverso la proposta Mediaset che decide di dedicare il prime time di Canale 5 al film Contagion, introdotto da Nicola Porro, protagonista poi subito dopo di uno speciale Matrix sul Coronavirus.

Ma vediamo, quindi, i principali appuntamenti tv per venerdì 1° maggio 2020.



Primo Maggio su Rai 3

Senza il Concertone di Piazza San Giovanni, i sindacati confederali optano per una serata particolare condotta da Ambra Angiolini dal Teatro delle Vittorie dalle 20 a mezzanotte su Rai 3. Nel corso della serata contributi realizzati da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli per un racconto che sarà trasmesso in diretta anche su RaiRadio2 con gli interventi di Gino Castaldo e Ema Stokholma. Diretta anche su RaiPlay, che intanto ha preparato una selezione di video col meglio degli ultimi concerti a Piazza San Giovanni.

Concerto Primo maggio 2020 in diretta su Rai3: il cast Ecco i cantanti che prenderanno parte alla speciale edizione 2020 del Concertone del Primo maggio.



1 Maggio su La7

Programmazione speciale per La7: un palinsesto speciale quello organizzato dal direttore Andrea Salerno che ha evidenziato come questo 1° Maggio 2020 "assume una valenza ancora più forte":



"Proprio la storia di Taranto è, infatti, la più efficace per rappresentare la giornata dei lavoratori. Una storia che racconta la metafora dell'Italia, drammaticamente in bilico tra diritto al lavoro e diritto alla salute. Una condizione che la città pugliese vive da moltissimi anni e che La7 ha spesso e continuamente seguito e raccontato”

ha aggiunto il direttore, riferendosi non solo all'attenzione costante dedicata ai temi del lavoro di una delle sue 'creature' come Propaganda Live - che cade alla perfezione - ma soprattutto alla scelta di programmare il docufilm Liberi e Pensanti.

La programmazione speciale di La7 si concentra nel pomeriggio e non poteva prescindere da uno dei registi più rappresentativi sul tema lavoro che la cinematografia contemporanea conosca, Ken Loach. Si parte alle 14.15 con Bread and Roses e si prosegue alle 16.30 con Il mio amico Eric, su e con Éric Cantona che nel film interpreta sé stesso.

Alle 19.00 Speciale Uozzap, con le memorie di archivio di La7 dedicate al mondo del lavoro, dai decenni passati alla più stretta attualità, con la tragedia del coronavirus che ha cambiato radicalmente il modo di lavorare tra smart working e chi invece è rimasto sul campo. Al centro le storie di medici, infermieri, personale della protezione civile e cittadini comuni.



In prima serata invece spazio, come ogni venerdì, a Propaganda Live: tra gli ospiti di Diego Bianchi il cantante Diodato - uno dei direttori artistici del Primo Maggio tarantino insieme a Michele Riondino e Roy Paci - per presentare il docufilm in onda dopo il programma.

1 Maggio su Canale 5 con Nicola Porro e Contagion

Mediaset guarda altrove e recluta Nicola Porro per una serata a tema Coronavirus sull'Ammiraglia. Venerdì 1° maggio in prime time, infatti, Canale 5 propone il "profetico film" (come si legge nella presentazione) Contagion, di Steven Soderbergh (USA, 2011) con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Marion Cotillard.



"Il film - sceneggiato da Scott Z. Burns con la consulenza di studiosi del CDC americano (Centers for Disease Control) - racconta una spaventosa pandemia che colpisce l’intero pianeta. Il virus MEV-1 del film richiama inevitabilmente il nostro COVID-19: uguale origine (Cina), stessi sintomi (febbre alta e tosse), medesimi tentativi di contenerlo (lockdown, ricerca spasmodica di mascherine e guanti), immancabili file per ottenere qualsiasi merce"

si legge sempre nella presentazione. A introdurre la pellicola Nicola Porro, che condurrà poi una puntata speciale di Matrix dedicata all’emergenza.



Primo Maggio su laF con doc d'autore

Due documentari per due storie esemplari di dedizione e di passione per il proprio lavoro: questo il menu de laF (Sky, 135) per venerdì 1° maggio, con una programmazione al via alle 22.00.

Si parte con Eames: architetti, pittori, designer di Jason Cohn e Bill Jersey (USA, 2011), con la voce narrante di James Franco a ripercorrere la storia dei coniugi Charles e Ray Eames e del loro fondamentale contributo alla nascita del design industriale negli Stati Uniti.

Alle 23.35 il doc Jiro e l’arte del sushi di David Gelb (USA/Jap, 2011), il racconto in prima persona della vita di Jiro Ono, chef ed esteta dell’arte del sushi, e la storia del suo leggendario ristorante tre stelle Michelin con solo 10 coperti posizionati davanti al bancone.

Non proprio una selezione di film di Ken Loach...