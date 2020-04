Vivi e lascia vivere, anticipazioni seconda puntata

Di Paolino giovedì 30 aprile 2020

Laura fa partire la sua nuova attività, ma litiga con Giada

La nuova attività di Laura (Elena Sofia Ricci) prendere il via, non senza problemi, che coinvolgeranno anche la sua famiglia. Nella seconda puntata di Vivi e lascia vivere, in onda questa sera, giovedì 30 aprile 2020, alle 21:25, su Raiuno, la protagonista ed i suoi figli si ritrovano di fronte ad altre novità che li metteranno alla prova.

Vivi e lascia vivere, la seconda puntata

Dopo aver incontrato Toni (Massimo Ghini) ed avergli ricordato di essere in debito con lei per un gesto compiuto in passato, Laura riesce finalmente a far partire la sua attività, che consiste nell'offrire il sartù come street food. Le cose, però, non vanno come previsto e la protagonista si ritrova in mezzo ad alcuni problemi.

Non solo: la cognata Marilù (Iaia Forte) sembra nascondere qualcosa alla donna, che decide però di coinvolgerla nella sua nuova attività lavorativa. Toni, intanto, fa una sorpresa a Laura ed ai suoi figli: tra di loro, Giada (Silvia Mazzieri), dopo aver litigato con la madre decide di rivelare al resto della famiglia del suo lavoro nel locale come ballerina.

Un confronto che porta la ragazza ad andarsene via di casa, acuendo i già difficili rapporti con Laura. Quest'ultima, preoccupata per la figlia, si ritrova così costretta a chiedere ancora una volta aiuto a Toni.

Vivi e lascia vivere, streaming

E' possibile vedere Vivi e lascia vivere in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani sarà possibile vederlo in Guida Tv/Replay.

Vivi e lascia vivere, second screen

Si può commentare Vivi e lascia vivere su Twitter, utilizzando l'hashtag #ViviELasciaVivere.