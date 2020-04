DeAKids, in arrivo un nuovo programma e una videolettera di Massimo Boldi

Di Giulio Pasqui mercoledì 29 aprile 2020

Le novità di DeAKids e DeAJunior per stare vicino ai telespettatori durante il Coronavirus.

Com'è essere bambini ai tempi del Covid-19? Se lo sono chiesti i canali del gruppo DeAgostini, che hanno commissionato una ricerca dalla quale è emerso un grande senso di responsabilità e la posività dei bambini nell'affrontare il momento. Non solo: la tv, per loro, è diventata una sorta di baby sitter, che rasserena e scandisce le loro giornate. Per questo DeAKids e DeAJunior hanno deciso di avvicinarsi ai loro pubblico di riferimento con nuovi contenuti e una programmazione potenziata.

Dal 1 maggio sul canale 601 di Sky arriverà il nuovo format Le cose che... nessuno ha il coraggio di dirti prima dei dieci anni, un programma che tratterà con un linguaggio adatto al target i principali temi di attualità di cui i ragazzi sentono parlare dai principali organi di informazione. Alla guida del programma vedremo due volti già noti per gli spettatori del canale, ovvero l'inflencer Sofia Dalle Rive (vista in Ready Music Play) e l'attore Matteo Valentini (visto in New School). Dietro le quinte, come autori, troviamo invece lo psicoterapeuta Alberto Pellai e lo psicopedagogista Barbara Tamborini. Le prime due puntate saranno dedicate proprio alle “epidemie e pandemie” e alle “fake news”. Il programma andrà in onda ogni venerdì alle ore 19.35.

Su DeAKids e DeAJunior arriva anche un momento speciale dedicato a grandi e piccini. Per premiare e celebrare il senso di responsabilità che i bambini stanno dimostrando, i due canali regaleranno ai telespettatori una canzone del piccolo coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna. Una parola magica, questo il titolo del brano, sarà il sottofondo di una lettera di ringraziamento letta e firmata da un testimonial d’eccezione, Massimo Boldi, che darà voce ai nonni d’Italia nel ringraziare tutti i bambini ed anche i nonni con un messaggio speciale. Il videoclip sarà in onda dal primo maggio in prima tv alle ore 12.10 su DeAKids e alle ore 14.10 su DeAJunior. Dopodiché andrà in rotazione sui due canali.