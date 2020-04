Amazon Prime Video, ecco lo Store con le ultime uscite cinematografiche

Di Paolo Sutera martedì 28 aprile 2020

Arriva anche in Italia Amazon Prime Video Store, una sezione della piattaforma di streaming di Amazon dedicata alle ultime uscite cinematografiche e non solo, che si possono sia acquistare che noleggiare

Del suo arrivo nel nostro Paese se ne era vociferato nelle settimane scorse. Ora, arriva direttamente la conferma da Amazon Prime Video. Da oggi è disponibile anche in Italia il Prime Video Store, una sezione tutta nuova che arricchisce il catalogo della piattaforma streaming di Amazon con i titoli più recenti, disponibili sia per il noleggio che per l'acquisto.

Un'offerta che si affianca a quella di Prime Video, il cui catalogo tra film, serie tv e contenuti originali continua ad essere a disposizione gratuitamente degli abbonati ad Amazon Prime. Sullo Store si potranno trovare titoli provenienti dai principali studios americani, come Disney, Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount e Lionsgate.

Quattro le principali forme di pagamento per vedere i contenuti di questa sezione: il noleggio in Alta Definizione o Standard e l'acquisto, anche in questo caso in Alta Definizione o Standard. In alcuni casi si potranno scegliere tutte e quattro le opzioni, in altre ne saranno indicate solo alcune.

Il prezzo può variare a seconda della pellicola: si passa dai 2,99 euro per un noleggio in definizione Standard, all'acquisto a 13,99 euro per l'Alta Definizione. Le cifre, ovviamente, variano sia a seconda della qualità video che si acquista o noleggia, ma anche del titolo che si vuole vedere.

A proposito di titoli, lo Store offre numerosi film, passando da quelli per i più piccoli fino alle pellicole per i più grandi, fino ad arrivare alle ultime uscite, viste in sala di recente. Tra questi, basta citare "Joker", "Il Re Leone", "Sonic-Il Film" e "Pinocchio".

Dopo Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone, Amazone Prime Video Store arriva così anche in Italia, Francia, Spagna, Canada ed Australia. "Prime Video Store porta ai nostri clienti le ultime uscite e i grandi successi dalle migliori case di produzione, locali e americane", ha detto Mike Hopkins, SVP Amazon Prime Video & Amazon Studios, "oltre alla vasta scelta di contenuti già disponibile su Prime Video attraverso l’abbonamento ad Amazon Prime".

Lo Store è disponibile sia da pc che sulle app a disposizione per smartphone, tablet e smart tv. Su iOS, infine, si possono guardare i contenuti acquistati o noleggiati nella sezione "I miei video".