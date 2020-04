Grande Fratello: l'edizione portoghese al via con i concorrenti in quarantena (ma ognuno per conto suo!)

Di Fabio Morasca martedì 28 aprile 2020

La quinta edizione del Grande Fratello portoghese è iniziata in piena emergenza Coronavirus.

L'ultima edizione italiana del Grande Fratello, la quarta edizione del GF Vip, come ben ricordiamo, è terminata lo scorso 8 aprile, tra mille difficoltà causate dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19: lo spostamento dello studio da Cinecittà a Cologno Monzese, l'assenza di pubblico, la decisione di non far entrare ospiti all'interno della Casa e altro ancora.

Se la decisione di far proseguire il GF Vip 4, nonostante la pandemia in corso, ha suscitato polemiche di ogni tipo, riguardanti la salvaguardia della salute dei concorrenti nella Casa o l'opportunità di mandare avanti un programma di intrattenimento in un contesto drammatico per il paese, in Portogallo, sono andati ben oltre.

In Italia, infatti, la decisione di portare a termine la quarta edizione del GF Vip non può definirsi "scandalosa" in quanto numerosi programmi hanno proseguito la messa in onda, con tutti i limiti e le difficoltà del caso, ma iniziare una nuova edizione del Grande Fratello, in piena emergenza sanitaria, è una scelta che rischia sicuramente di aprire un dibattito.

La quinta edizione del Grande Fratello portoghese, intitolata Big Brother 2020, di cui la prima puntata era prevista inizialmente per il 22 marzo scorso, ha avuto inizio il 26 aprile 2020 con una fase iniziale intitolata BB ZOOM.

In questa prima fase, per avere la certezza che tutti i concorrenti facciano il loro ingresso nella Casa in perfette condizioni di salute, ogni concorrente (18 in totale) trascorrerà un periodo di quarantena pari a 14 giorni, in totale isolamento, ognuno per conto suo, ognuno lontano da tutti gli altri concorrenti: un'ipotesi fattibile anche in Italia dove, a causa della fretta di creare dinamiche, vengono puntualmente portate all'interno della Casa vicende che riguardano la vita privata dei concorrenti, che non c'entrano nulla con le dinamiche interne e che possono essere scandagliate, quindi, anche solo con il diretto interessato.

Prima di fare il loro ingresso nella Casa, ogni concorrente dovrà risultare due volte negativo al tampone.

Superata questa prima fase, la quinta edizione del Grande Fratello portoghese potrà avere finalmente inizio.

I concorrenti, in questa fase preliminare, inizieranno a conoscersi tramite un tablet.

Non tutte le idee partorite in piena emergenza Coronavirus hanno riscontrato il favore del pubblico (ultimo esempio, la versione chat di Uomini e Donne, attualmente in onda su Canale 5). La decisione di far partire un GF in questo modo è oggettivamente audace.

Ricordiamo che in Portogallo, al momento della pubblicazione di quest'articolo, sono stati registrati quasi 23mila casi di contagio da COVID-19 e 854 decessi.