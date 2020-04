Veronica Gentili: "Feltri si è comportato male con me". Ed esclude di invitarlo a Stasera Italia

Nel corso della diretta Instagram (Guerrini Viral) di Claudio Guerrini, speaker di Rds e volto televisivo, a cui ha preso parte come ospite, Veronica Gentili ha commentato il caso delle dichiarazioni di Vittorio Feltri a Fuori dal coro sui "meridionali inferiori".

Dopo aver premesso che "io e Feltri è bene se camminiamo su due binari paralleli che non si incontrano mai", la Gentili si è detta convinta che il direttore di Libero "si è espresso in maniera molto impropria":

Serve una doppia attenzione quando si riveste un incarico pubblico e si parla in pubblico. Le parole pesano, in televisione pesano 4 volte tanto. Questo l'ho imparato a mie spese. Bisogna muoversi con garbo, se no si diventa degli elefanti in una cristalleria e questo è molto pericoloso. Questi sono i prezzi in cui si incorre nel momento in cui si cerca di essere sempre un po' estremi nel modo di esprimersi. Stiamo vivendo un momento di inasprimento dei toni tra Nord e Sud (...) Andare in questo momento a mettere il dito in questa piaga e ad esprimersi su questioni come queste in una maniera un po' superficiale credo che sia estremamente controproducente. Se tutto va liscio, uno si becca l'applauso, se la frase viene colta e presa male, diventa uno spunto polemico fortissimo.