L'ingrediente perfetto su La7 nuove puntate dal 10 maggio (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto martedì 28 aprile 2020

Il programma di cucina confermatissimo nella domenica mattina di La7

L'ingrediente perfetto è pronto per tornare in onda su La7. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, le nuove puntate della trasmissione condotta da Roberta Capua con la partecipazione dell’esperto di alimentazione e inventore della dieta tisanoreica Gianluca Mech andranno in onda a partire da domenica 10 maggio, come di consueto alle ore 11.00. Si tratterà di un ciclo di 18 puntate inedite, al quale poi ne seguirà un altro di 22. In questo modo il programma potrà proseguire fino a febbraio 2021, salvo imprevisti.

L'ingrediente perfetto aveva debuttato sulla rete diretta da Andrea Salerno lo scorso 13 ottobre, andando avanti, senza interruzioni, fino al 19 gennaio, come previsto.

Al centro della trasmissione, registrata nella splendida cornice di una serra immersa nel verde della campagna romana, ci sono le ricette, all'insegna di salute e benessere. L'ingrediente perfetto a cui fa riferimento il titolo viene introdotto da un breve servizio filmato sul territorio che ne racconta la storia, la filiera produttiva e qualche piccola curiosità. Immancabile, poi la “ricetta della salute”, realizzata a quattro mani dalla Capua con Mech.