Fratelli di Crozza torna in diretta dal 15 maggio

Di Giorgia Iovane martedì 28 aprile 2020

Con l'inizio della Fase 2 la tv riprova a partire, in sicurezza. Tra i ritorni quello di Maurizio Crozza.

Fratelli di Crozza torna in diretta su Nove da venerdì 15 maggio 2020 alle 21.25: la notizia arriva dai social della rete, che annuncia così il ritorno di Maurizio Crozza e il suo racconto dell'attualità politica. E i contenuti certo non mancano, in una Nazione che fa ancora i conti con oltre 300 morti al giorno di, per e con la COVID-19.

Ma ora, con la progressiva uscita dalla Quarantena stretta che l'Italia sta vivendo da quasi due mesi, anche la televisione cerca di ripartire. Se alcuni programmi non hanno mai smesso di offrire i propri contenuti in diretta, soprattutto nel daytime e nel genere infotainment, l'intrattenimento di prima serata ha sospeso i suoi programmi e offerto repliche, con qualche eccezione.

Tocca ora a Maurizio Crozza riprovare a fare il suo one-man show in un'Italia che ha bisogno di sorridere, ma non ha molti motivi per farlo tra contagi continui e l'incombente crisi economica. Visto che gli assembramenti restano vietati per motivi di sicurezza sanitaria, Fratelli di Crozza dovrà fare ancora a meno del pubblico in diretta, cosa di non poco conto - come più volte osservato - per un programma essenzialmente comico. Ripartito dopo la pausa invernale col pubblico per pochissimo, Fratelli di Crozza ha già provato la difficile situazione di ritrovarsi senza feedback.

Si sarà trovata una soluzione 'registica' per ovviare al silenzio micidiale di un teatro vuoto? Le lezioni di Propaganda Live saranno servite, così come i tentativi di 'calore' costruiti dal GF Vip e da altri programmi tv di questo periodo? Ne sarà fatta una versione più breve?

Vedremo come Fratelli di Crozza avrà deciso di tornare in tv e in diretta dopo un lungo periodo di repliche tra un paio di settimane, quindi. L'appuntamento è per venerdì 15 maggio alle 21.25 su Nove (DTT, 9) con tutti i personaggi cari a Crozza: e ci aspettiamo un ritorno del Governatore della Campania Vincenzo De Luca.