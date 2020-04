Retroscena Blogo: il presente di Tiberio Timperi è Unomattina in famiglia, il futuro è Unomattina?

Di Massimo Galanto martedì 28 aprile 2020

Unomattina in famiglia, che conduce con Monica Setta, intanto si allunga e continua a macinare ottimi ascolti

In attesa di definire gli imminenti palinsesti estivi, emergenza coronavirus permettendo, dalle parti di Rai1 si ragiona anche a più lungo termine. Nelle ultime ore nell'ambiente, stando a quanto risulta a Blogo, sarebbe in circolazione la voce di un possibile trasloco da parte di Tiberio Timperi. Il giornalista legato all'azienda pubblica da oltre due decenni sarebbe in lizza per la conduzione di Unomattina, a partire da settembre prossimo.

Per Timperi si tratterebbe del ritorno nel programma della cui versione estiva è stato alla guida nel 2017 insieme a Valentina Bisti, attualmente al timone con Roberto Poletti proprio del contenitore mattutino realizzato da Rai1 in collaborazione col Tg1.

In questa operazione, che deve fare i conti con le incertezze generali del momento, Timperi potrebbe contare sull'apprezzamento professionale da parte di Marco Ventura, capo degli autori proprio di Unomattina e consigliere esperto per la comunicazione del Presidente della Rai Marcello Foa.

A ciò si aggiungano gli ottimi risultati di ascolto ottenuti insieme a Monica Setta a Unomattina in famiglia, che domenica scorsa, per esempio, ha fatto registrare il 24,2% di share di media con oltre 2 milioni di telespettatori.

A proposito del contenitore del weekend firmato da Michele Guardì, è previsto un allungamento della sua messa in onda fino al 28 giugno.