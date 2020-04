90 Giorni Per Innamorarsi, rivelazione choc: Azan sposato e con 3 figli

Di Claudia Cabrini lunedì 27 aprile 2020

Ricapitolando, Nicole sarebbe bloccata in Marocco, probabilmente incinta di Azan. Lui avrebbe già una moglie e tre bimbi. TLC sapeva tutto ma ha messo tutto a tacere?

Vi ricordate della situazione Coronavirus che ha bloccato i due protagonisti - probabilmente tra i più conosciuti tra tutti quelli passati nel programma - Nicole e Azan? Lei bionda californiana, lui ragazzo originario del Marocco, hanno preso parte a 90 Giorni Per Innamorarsi e anche a 90 Giorni Per Innamorarsi... E poi, ma nonostante i lunghi tira-e-molla che hanno sempre caratterizzato la loro relazione non si sono mai sposati pur essendo arrivati ad organizzare completamente il loro matrimonio per ben due volte.

Ebbene, soltanto pochi giorni fa vi avevamo rivelato che la motivazione per la quale Nicole avesse lasciato il suo lavoro (era impiegata da oltre 6 mesi in una caffetteria di Starbucks) fosse di volersi nuovamente trasferire in Marocco nella speranza di riconquistare il suo Azan. L'approdo del Coronavirus, tuttavia, ha bloccato la ragazza a Casablanca, a casa di Azan, poiché anche il Marocco ha momentaneamente vietato tutti gli spostamenti nazionali e internazionali, così da impedire alla giovane Nicole di fare ritorno negli States.

Soltanto poche ore fa, con un lungo sfogo su Instagram, abbiamo potuto leggere la versione della mamma di Nicole, sinceramente preoccupata per le condizioni mentali della figlia che - nella speranza che anche i tanti fan che la seguono ogni giorno possano aiutarla - ha deciso ora di raccontare tutta la verità:



"Cosa ne pensate di mia figlia Nicole bloccata in Marocco non a casa di Azan ma bensì in un B&B in quarantena, visto che sta inseguendo un uomo sposato e con tre figli a carico? Lo ammetto; sapevamo da anni che Azan avesse un bambino, che ora abbiamo scoperto che in realtà sarebbe il suo terzo figlio. Nicole sapeva anche che Azan fosse già sposato, e TLC [canale produttore originario del format, Ndr] quando lo ha scoperto ha smesso di dare visibilità a mia figlia e ad Azan perché ha capito che la loro fosse una love-story finta e non volevano prendere parte a questa finzione. Anche la famiglia di Azan ha preso in giro tutti, perché è stata complice di questa farsa. Io, invece, sono sinceramente molto dispiaciuta per quanto accaduto e soprattutto per mia nipote May [figlia di Nicole, Ndr]. So che mia figlia la ama, so che mia nipote ama Nicole e io voglio solo il meglio per loro. Per favore, aiutatemi anche voi. Smettetela di dare corda ai suoi disturbi emotivi e mentali così da aiutarla a fermare questo folle gioco. Prego e spero che lei in questo momento sia sana e salva e stia bene".

Uno sfogo davvero commovente quello della mamma di Nicole, che a quanto pare non riuscirebbe a comunicare direttamente con la figli da tempo, proprio perché Nicole, sapendo che la mamma stia cercando di farla ragione, non vorrebbe darle ascolto. Non ci è dato saperne di più sulla vicenda, e sul fatto che Azan abbia effettivamente una moglie e tre figli in Marocco, ma ora ci viene spontaneo chiedere a TLC se davvero ne sappia di più. Ora che la mamma di Nicole, con la sua verità, è uscita allo scoperto, qualcuno spiegherà pubblicamente cosa stia davvero accadendo tra Nicole, Azan e la sua famiglia? La moglie di Azan sapeva che il marito stesse partecipando ad un programma televisivo americano nel quale dichiarava di voler sposare Nicole?

In ultimo, su Instagram i tantissimi fan che la seguono (potete farlo anche voi visitando il suo profilo, @alwaysnicole) hanno anche segnalato che Nicole abbia dichiarato nelle sue Instagram Story di essere incinta di Azan. La ragazza, però, avrebbe immediatamente cancellato la Storia dopo averla pubblicata, nonostante in molti abbiano comunque fatto in tempo a leggerla. Come staranno davvero le cose?