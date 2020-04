Cardinal 4, su La F l'ultima stagione della serie tv canadese (Video anteprima Blogo)

Di Paolino martedì 28 aprile 2020

Su La F (canale 135 di Sky) la quarta ed ultima stagione di Cardinal, la serie tv canadese che vede come protagonisti due detective alle prese con pericolosi serial killer

Per la sua ultima indagine, John Cardinal (Billy Campbell) se la vedrà davvero brutta. Cardinal, la serie tv canadese tratta dai romanzi di Giles Blunt, giunge alla conclusione con la quarta ed ultima stagione, in onda da questa sera, martedì 28 aprile 2020, alle 21:10, su La F (canale 135 di Sky). In alto potete vedere una clip in esclusiva Blogo dei nuovi episodi.

La notte più fredda

La quarta stagione, anch'essa composta da sei episodi (ed in onda per tre prime serate, ogni martedì) è tratta dal romanzo "Until the Night" del 2012, l'ultimo che vede il personaggio di Cardinal protagonista. Detective sempre brusco nei modi ma efficace nelle sue indagini, John vive nell'immaginaria cittadina di Algonquin cercando di superare i dolori più recenti.

Al suo fianco, come sempre, la collega Lisa Delorme (Karine Vanasse): i due sono ormai una coppia lavorativa affiatata e, così come in passato hanno affrontato insieme i casi più difficili, anche in questa stagione dovranno vedersela con un serial killer davvero insolito.

Tutto parte con la scomparsa di un politico: un caso che sembra essere di facile risoluzione, se non fosse che ben presto viene collegato ad una serie di omicidi apparentemente non legati tra di loro. A rendere ancora più complicato il tutto, è il modus operandi del seriak killer, che uccide le proprie vittime facendole congelare al freddo della notte della baia di Algonquin.

John e Lisa, ancora una volta, dovranno correre contro il tempo per fermare l'assassino: ma quando anche i loro affetti più cari saranno messi in pericolo, la questione si farà personale ed i due rischieranno anche le loro vite. Il tutto, mentre i due detective si trovano di fronte ad un bivio: John deve preservare il rapporto con sua figlia Kelly (Alanna Bale), mentre Lisa riceve una proposta di lavoro a Toronto.

Un ultimo caso per salutare il pubblico

Cardinal 4 chiude così questa produzione canadese creata da Aubrey Nealon e che ha visto lo stesso Blunt produttore. Una serie di successo, che non solo ha permesso a Campbell di essere nominato agli International Emmy Awards, ma che è stata anche distribuita in numerosi Paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Australia, Israele, Spagna, Germania e Scandinavia.

Cardinal 4, streaming

E' possibile vedere Cardinal 4 in streaming su Sky Go, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Sky On Demand.