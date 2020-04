Palinsesti RAI: programmazione maggio 2020

Di Marco Salaris mercoledì 29 aprile 2020

Le novità e le conferme in onda sulle reti Rai.

Sarà il maggio del riassesto? Il palinsesto delle reti Rai nel mese pre-estivo potrebbe essere quello dei ritorni e in questo caso non ci riferiamo alle repliche (che comunque continueranno ad esserci come il ruolo dei tappabuchi), bensì alle dirette dei programmi del daytime mattutino e pomeridiano. TvBlog in questi giorni fra indiscrezioni e anteprime vi sta svelando quali saranno le produzioni in pole position per l'attesa ripartenza e continuerà a farlo nei prossimi giorni.

Intanto scopriamo man mano quali sono le novità per le tre reti generaliste avvertendo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

[PALINSESTO AGGIORNATO SINO A SABATO 9 MAGGIO 2020]



Palinsesti Rai: programmazione Maggio 2020 - Rai 1



Domenica : per tutto il mese di maggio le repliche della fiction: L'allieva 2

: per tutto il mese di maggio le repliche della fiction: L'allieva 2

Lunedì: Fiction - Il commissario Montalbano

Fiction - Il commissario Montalbano

Martedì: 5/5 - Pooh, amici per sempre condotto da Carlo Conti.

5/5 - Pooh, amici per sempre condotto da Carlo Conti.

Mercoledì: 6/5 - Meraviglie, la Penisola dei tesori condotto da Alberto Angela.

6/5 - Meraviglie, la Penisola dei tesori condotto da Alberto Angela.

Giovedì: Fiction - Vivi e lascia vivere

Fiction - Vivi e lascia vivere

Venerdì: 1/5 - Film: Pane e Libertà; 8/5 - David di Donatello 2020 condotto da Carlo Conti

1/5 - Film: Pane e Libertà; 8/5 - David di Donatello 2020 condotto da Carlo Conti

Sabato: 2/5 - Un, due, tre... Fiorella! Il meglio di (con Fiorella Mannoia); 9/5 - Roberto Benigni - I dieci comandamenti



Palinsesti Rai: programmazione Maggio 2020 - Rai 2



Domenica: Che tempo che farà e Che tempo che fa

Che tempo che farà e Che tempo che fa

Lunedì: Stasera tutto è possibile condotto da Stefano de Martino (Replica)

Stasera tutto è possibile condotto da Stefano de Martino (Replica)

Martedì: 5/5 Film - Gomorroide (1° TV)

5/5 Film - Gomorroide (1° TV)

Mercoledì: Fiction - La compagnia del cigno (in onda per tutto il mese)

Fiction - La compagnia del cigno (in onda per tutto il mese)

Giovedì: Salemme, Il bello... della diretta! (Replica)

Salemme, Il bello... della diretta! (Replica)

Venerdì: Telefilm: N.C.I.S, The Rookie, Blue Bloods

Telefilm: N.C.I.S, The Rookie, Blue Bloods

Sabato: Informazione - Petrolio Antivirus



Palinsesti Rai: programmazione Maggio 2020 - Rai 3