Diario di casa si sposta e prosegue il suo racconto su Rai2

Di Hit lunedì 27 aprile 2020

Dopo aver spiegato il coronavirus e l’emergenza in corso ai bambini, “Diario di Casa”, il programma di Rai Ragazzi, prosegue e si sposta su Rai 2.

E' partito stamane alle ore 9.50 e andrà in onda anche alle 16.55 l'appuntamento con Diario di casa sulla seconda rete della Rai. Armando Traverso e Carolina Benvenga continueranno a raccontare le attività che stanno facendo i bambini a casa e a leggere le loro lettere e far vedere i loro disegni e video. L’appuntamento, in onda sempre dal lunedì al venerdì, oltre che su Rai 2 sarà proposto anche alle 18.20 su Rai Yoyo e sarà fruibile anche su RaiPlay.

Se nella prima fase il programma si era concentrato su alcune buone pratiche da adottare per evitare il virus, in questo nuovo ciclo di puntate invece i conduttori si soffermeranno sulla vita in casa dei bambini e sulle attività che si possono fare.

Nella puntata di oggi sono stati ospiti il presidente della Società Italiana di Pediatria, Albero Villani e la maestra Cristiana Uselli. Per inviare i video è sempre attivo il numero Whatsapp 3351357660, mentre per disegni e letterine si può utilizzare la casella di posta elettronica diariodicasa@rai.it

Diario di Casa è un programma della direzione Rai Ragazzi, scritto da Armando Traverso con Martina Forti, e diretto da Marco Lorenzo Maiello.