Italia sì allunga, in onda fino a fine giugno 2020

Di Marco Salaris domenica 26 aprile 2020

La trasmissione di Rai 1 condotta da Marco Liorni si concluderà nei primi giorni dell'estate 2020.

Italia sì è sicuramente tra i programmi 'superstiti' dell'emergenza pandemia che ha messo alle strette la Rai, limitando in modo importante il comparto d'intrattenimento in diretta e facendo leva sull'informazione tempestiva per via del periodo. Tutto questo accade da inizio marzo, ovvero da quando il Coronavirus si è manifestato pesantemente sul paese.

Il programma del sabato di Rai 1 condotto da Marco Liorni affiancato da Rita dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi ha cambiato pelle seguendo man mano settimana per settimana l'evoluzione della situazione con collegamenti, racconti e informazioni. Allo stesso programma era stato affidato in via del tutto eccezionale il pomeriggio di domenica 15 marzo in sostituzione del varietà di Mara Venier nella fascia 14/17:30 con uno speciale.

Ebbene, si apprende dal sito CheTVfa che Italia sì insieme a Unomattina e La vita in diretta (che termineranno venerdì 26 giugno) allungherà la sua messa in onda fino al prossimo 27 giugno chiudendo di fatto la stagione televisiva 2019/2020 della rete diretta da Stefano Coletta. In più per Liorni l'estate 2020 si profila sotto il segno della conferma al timone del game show estivo Reazione a catena.