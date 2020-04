Che Tempo che Fa, gli ospiti del 26 aprile 2020: da Fazio Fico, Bellanova e Spadafora

Di Giorgia Iovane domenica 26 aprile 2020

Fazio ospita due ministri e il Presidente della Camera Roberto Fico, alla vigilia della Fase 2.

Che Tempo Che Fa continua la sua opera di informazione e di aggiornamento sull'andamento della pandemia da COVID-19 e di 'diffusione' dello stato dell'arte nelle politiche del governo e lo fa anche questa sera, domenica 26 aprile, con l'ormai tradizionale giro di corrispondenze dall'estero e di esperti e ospitando ben due ministri, oltre al Presidente della Camera Roberto Fico. Del Governo sono attesi Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e Vincenzo Spadafora, Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport: con loro si parlerà di filiere agroalimentari e di ripresa dello sport professionista, Campionato di Serie A in primis.

Che Tempo che Fa, ospiti 26 aprile 2020

Oltre agli ospiti istituzionali, spazio anche all'architetto Renzo Piano nel giorno in cui viene alzata l’ultima campata del nuovo Ponte di Genova, a quasi due anni dal crollo del ponte Morandi.

Il segmento preserale, Che Tempo Che Farà, al via alle 19.40 su Rai 2, si apre come sempre con il punto sulla pandemia con Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai da Madrid (Giammarco Sicuro), Parigi (Iman Sabbah), Londra (Marco Varvello), New York (Claudio Pagliara), Nairobi (Enzo Nucci) e un collegamento dal Brasile con Emiliano Guanella per un approfondimento sul Coronavirus. Non manca, ovviamente, il contributo di Roberto Burioni, mentre l'ampio spazio sulla pandemia vede in collegamento Domenico Arcuri, commissario straordinario di Governo per l’emergenza Coronavirus, Riccardo Dalla Favera, direttore dell’Institute for Cancer Genetics della Columbia University di New York, Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene Generale e Applicata all'Università di Pisa e responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia, Mauro Salizzoni, vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte.

Sguardo sulle conseguenze del Coronavirus con il giornalista Sigfrido Ranucci e il sindacalista Aboubakar Soumahoro, da anni impegnato nella lotta per i diritti dei braccianti. E per l'analisi delle misure economiche in Italia e in Europa torna l’economista Carlo Cottarelli.

Spazio Intrattenimento con il premio Oscar Nicola Piovani ed Enrico Brignano, mentre la leggerezza è affidata a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica

