Analisi Auditel del pomeriggio di sabato 25 aprile 2020

Di Hit domenica 26 aprile 2020

L'andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri

Si parte alle ore 14 con la curva verde dei Tg Regionali di Rai3 nettamente al comando fin verso la soglia del 24% di share e con le curve di Rai1 e di Canale 5 che seguono appena sopra la soglia del 10% di share con Linea blu e con la miniserie Lontano da te.

In seguito è la curva di Canale 5 a restare in testa da sola con la linea blu della Rete 1 che si appoggia sulla soglia del 10% di share con Passaggio a Nord Ovest per poi calare durante la fascia dedicata ai programmi religiosi. La curva verde della terza rete è poco sopra la soglia del 5% durante lo Speciale Tg3 sulla festa del 25 aprile ed in seguito con Report.

Crescita poi della curva di Rai1 con Italia sì che arriva a toccare in un punto il 15% per poi calare sul finale, con la curva arancione delle Storie di Verissimo appena sotto. La sfida del preserale è vinta per poco dalla curva dell'Eredità, seguita da vicino da Avanti un altro, entrambe che scorrono fra il 10 ed il 23% di share e con la curva di Rai3 con i Tg Regionali che segue di poco.