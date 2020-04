I retroscena di Blogo: Made in Sud nuova serie verso il ritorno su Rai2 a giugno

Di Hit domenica 26 aprile 2020

Prove di ripresa della televisione italiana dopo il lockdown

Da queste colonne vi avevamo anticipato di una possibile estate accesa per la televisione italiana dopo l'inevitabile stop di queste ultime settimane dovuto alle misure restrittive che le nostre autorità hanno adottato a seguito dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese.

Se Ballando con le stelle pare definitivamente spostato all'autunno nei martedì di Rai1, c'è un programma di intrattenimento della seconda rete che potrebbe tornare in onda ai primi di giugno. Il nostro riferimento è a Made in Sud che potrebbe tornare in onda con una nuova serie da lunedì 1 giugno (data da confermare) in prime time ovviamente su Rai2.

Facendo seguito all'allentamento delle misure restrittive contenute nel decreto che il governo si appresta a varare nelle prossime ore e che diventeranno operative da lunedì 4 maggio, si valuteranno le condizioni che porteranno questo programma a poter essere prodotto.

Dopo quindi le pur probabili repliche di questa trasmissione (che ormai con la produzione di una nuova serie non saranno più strategiche) Made in Sud tornerà con una serie nuova di zecca sempre dall'auditorium della Rai di Napoli, sempre con la conduzione di Stefano De Martino e Fatima Trotta, per 6 puntate, senza pubblico, ma con tantissime novità.

L'auditorium della Rai di Napoli quindi torna ad ospitare uno show inedito di prima serata d'estate, come ai bei tempi di Senza rete, di Sotto le stelle, di Cocco, tanto per citarne alcuni.