Otto e mezzo, la Gruber attacca Trump sulle iniezioni di disinfettante, ma viene smentita: "Non lo ha detto"

Di Massimo Falcioni domenica 26 aprile 2020

A Otto e mezzo Lilli Gruber attacca Trump per la vicenda delle iniezioni di disinfettante contro il coronavirus, ma viene smentita dal membro della task force contro le fake news, Riccardo Luna: "Non lo ha detto, era una domanda ai medici. E' molto diverso"

A Otto e mezzo Lilli Gruber si scaglia contro Donald Trump ma Riccardo Luna la corregge. Il giornalista di Repubblica, tra i componenti della task force voluta dal governo per combattere le fake news, viene chiamato in causa in merito alle recenti dichiarazioni del Presidente Usa sui possibili rimedi contro il coronavirus.

Pronti via e la conduttrice si rivolge al virologo Fabrizio Pregliasco: “Trump ha detto che potrebbero funzionare delle iniezioni di disinfettante, chi può credere ad una simile panzana?”. Il medico raccoglie l’assist e definisce l’uscita “un esempio micidiale di disinformazione”, quando però arriva il turno di Luna l’intero scenario assume contorni differenti. La Gruber infatti crede di andare sul sicuro, non immaginando la successiva precisazione dell’ospite. “Se si va a vedere la conferenza stampa si scopre che Trump non lo ha detto – puntualizza Luna - ha fatto una domanda, che è molto diverso”.

Quindi spiega la reale dinamica dei fatti:



“Le conferenze sono molto divertenti, se non fosse che stiamo parlando di una tragedia. Trump ne ha dette di tutti i colori, ma questa volta ha fatto una domanda, ha chiesto ad un medico se poteva essere una buona idea, ovviamente non lo era. Si comporta come un uomo della strada. La cosa migliore che è accaduta è che il medico lo ha spiegato, tutta la stampa lo ha spiegato. Il miglior antidoto contro le fake sono la credibilità dei giornalisti e degli scienziati. La domanda di Trump è finita lì”.

La Gruber a quel punto è costretta a metterci una pezza, con evidente disappunto: “Sì sì, diciamo così… era una domanda alla Trump…ma chi non è esperto e poco avveduto e attento…”.