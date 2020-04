Maurizio Costanzo su Rai2 con Umberto Broccoli

Di Massimo Galanto sabato 25 aprile 2020

L'anchorman sbarca su Rai2 al sabato pomeriggio. Ecco di cosa parlerà il suo nuovo programma

Maurizio Costanzo si allarga. Dopo Rai1 e Canale 5, l'anchorman sta per approdare su Rai2. Secondo il sito Dagospia, infatti, insieme ad Umberto Broccoli (nel cast fisso di I Fatti vostri) condurrà sulla seconda rete della tv pubblica un programma in cui commenterà, grazie alle teche, alcune storiche trasmissioni televisive. La collocazione sarebbe quella del sabato pomeriggio, alle ore 14.00.

Costanzo in questa stagione (adesso è in pausa per l'emergenza coronavirus) è impegnato, oltre che su Isoradio, su Canale 5 con Il Maurizio Costanzo Show e L'intervista e su Rai1 con Si è fatta notte.

Per quanto riguarda Rai2, TvBlog ha anticipato il prolungamento di I Fatti vostri, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11 fino al 12 giugno, anziché il 29 maggio. Inoltre, stando sempre a Dagospia, da lunedì 18 maggio arriveranno le repliche di Made in Sud con Stefano De Martino, dopo quelle di Stasera tutto è possibile, attualmente in onda.

In merito ai programmi inediti, Maurizio Battista, con produzione Ballandi, sbarcherà su Rai2 in prime time da giovedì 14 maggio con Il poco di tanto. Tre puntate previste.