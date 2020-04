Friends cerca pubblico (vero) per la sua reunion tv (e fa beneficenza)

Di Giorgia Iovane sabato 25 aprile 2020

Friends guarda al dopo Coronavirus e cerca pubblico per la sua reunion speciale: lo scopo è nobile.

La reunion di Friends non è stata ancora girata: la pandemia di COVID-19 ha bloccato tutti i progetti televisivi in corso - ovviamente - ma l'attesa non vuole essere vana. Nei giorni scorsi il cast di Friends ha lanciato dai propri profili social una 'charity challenge' per raccogliere fondi a sostegno di diverse associazioni che si occupano dei meno abbienti, in una situazione resa ancor più complicata dagli effetti collaterali della crisi da Coronavirus.

I sei protagonisti principali - da Jennifer Aniston a David Schwimmer, da Courtney Cox a Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Matthew Perry - hanno pubblicato un post su Instagram con l'invito a donare a AllInChallenge.com per partecipare all'estrazione di un ticket che darà accesso al vincitore e a 5 amici allo studio 24 dei Warner Bros Studios in cui si registrerà lo speciale di HBO Max, oltre alla possibilità di prendere un caffè col cast nel Central Perk e un tour degli Studios (voli domestici e una notte in hotel inclusa).



























Visualizza questo post su Instagram







































We are all in. We hope you will be too. #ALLINCHALLENGE

Un post condiviso da Matthew Perry (@mattyperry4) in data: 21 Apr 2020 alle ore 10:00 PDT

È possibile donare 10, 25, 50 o 100 dollari e ciascuna cifra dà diverse possibilità di sorteggio: più si dona più si hanno chance di vincere. Il premio sarà poi riscosso quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno e quando HBO deciderà di riunire il cast per questo speciale annunciato e desiderato.

Quel che stupisce in tempi di Coronavirus - soprattutto per chi li vive in Italia - è l'idea di pensare a un programma tv con un pubblico in studio e a un'esperienza collettiva, conviviale, partecipata, con tanto di voli aerei. Altrove, come da noi, si testano sempre più soluzioni alternative con pubblico virtuale e collegato da casa. Se negli USA le cose procedono come qui, diremmo che ci vorrà ancora molto tempo prima che sia possibile registrare la reunion di Friends. Vedremo. Intanto il cast si mobilità per beneficenza.