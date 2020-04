Francesca Fialdini su Rai3 con Fame d'amore

Di Massimo Galanto venerdì 24 aprile 2020

Il nuovo programma è previsto che parte lunedì 11 maggio in seconda serata. Ecco di cosa si tratta

Francesca Fialdini fa il bis. Mentre continua, anche in piena emergenza coronavirus, il suo Da noi... A ruota libera la domenica pomeriggio su Rai1, la conduttrice sta per approdare su Rai3. Infatti, sarà alla guida di un nuovo format dal titolo Fame d'amore, in onda a partire da lunedì 11 maggio in seconda serata, intorno alle ore 23.30.

Per la Fialdini non si tratta della prima volta sulla terza rete della tv pubblica. Due anni fa, infatti, insieme ad Angela Rafanelli fu al timone di In viaggio con lei, quattro appuntamenti con i più bei mari del nostro Paese, alla ricerca di storie di vita, aneddoti, testimonianze e ricordi.

Per quanto riguarda Fame d'amore, si tratta di una docu-serie basata sulle principali dipendenze da cibo, in particolare l’anoressia e la bulimia. La conduttrice si reca in due comunità italiane di eccellenza che cercano di curare le persone malate e riportarle ad un migliore rapporto con il cibo.Qui documenta, attraverso gli ospiti e gli esperti intervistati, che l’età media in cui il rapporto con il cibo diventa problematico varia dai 15 ai 19 anni.

Il programma, in onda per quattro puntate con cadenza settimanale (quindi fino al primo giugno) è realizzato in collaborazione con Ballandi. Consulenza scientifica di Laura Dalla Ragione e Leonardo Mendolicchio. Regia di Andrea Casadio.