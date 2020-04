90 Giorni Per Innamorarsi, Nicole e Azan bloccati in Marocco per Coronavirus

Di Claudia Cabrini venerdì 24 aprile 2020

Nicole e Azan sarebbero tornati insieme, ma ora sarebbero bloccati in Marocco causa Coronavirus. La saga continua.

Ricorderete anche voi Nicole Nafziger, vera star del programma più volte trasmesso da Real Time, sul canale 31 del digitale terrestre, 90 Giorni Per Innamorarsi, la bionda californiana fidanzata con il ragazzo marocchino Azan da oltre 6 anni con il quale ha tentato di convolare a nozze per ben 2 volte prima di annullare il matrimonio a pochi giorni dalla sua celebrazione.

Vi avevamo già parlato di lei più volte, perché dopotutto è certamente la storia di Nicole quella da sempre considerata dai telespettatori e dai fan del programma la più avvincente tra tutte - ed anche per questo torniamo a parlarvene oggi. Come forse ricorderete, Nicole, anche mamma di una bimba di 7 anni avuta da una precedente relazione, nel corso degli anni avrebbe investito davvero molte energie e anche altrettanto denaro nella sua relazione con Azan, prestando al ragazzo, originario del Marocco, ingenti somme di denaro. La ragazza, entrata nel cuore di molti proprio perché apparentemente soggiogata da un giovane che non sembrerebbe amarla come lei merita, era anche disposta a trasferirsi in Marocco contro la volontà della sua famiglia per poter stare con Azan per il resto dei suoi giorni, e dal canto suo Azan aveva più volte provato a trasferirsi negli States prima però di scappare in Marocco a più riprese. Inoltre, il mancato matrimonio tra i due aveva invalidato il suo permesso di soggiorno in terra americana. Insomma, una storia d'amore degna di una telenovela e, di fatto, una relazione tira-e-molla la loro che forse anche per questo ha appassionato a tal punto gli spettatori da rendere i due certamente i protagonisti più amati tra tutti quelli conosciuti all'interno del programma.

Ebbene, nonostante in molti pensassero che tra Nicole e Azan la relazione si fosse definitivamente conclusa e da tempo, è notizia di pochi giorni fa che, al contrario, Nicole e Azan stiano ancora insieme e che tra i due vada tutto a gonfie vele. Sì, perché come vi avevamo raccontato ormai diverso tempo fa, Nicole si era rifatta una vita. Era diventata responsabile presso una caffetteria Starbucks e aveva condiviso sui suoi canali social di esser molto felice di essere riuscita a ricominciare da capo. Aveva tuttavia fatto pensare il fatto che salutasse, sempre tramite Instagram, i colleghi come se non dovesse rivederli più. Ed ecco allora spiegato il misfatto: Nicole si sarebbe licenziata per trasferirsi nuovamente in Marocco, seppur per un mese soltanto. La ventiseienne americana sarebbe quindi volata da Azan per riconquistarlo e per ricominciare al suo fianco una volta per tutte.

Come spiegato da lei stessa il mese scorso su Instagram, lei e Azan sarebbero tornati ad amarsi più di prima. Purtroppo, però, non avevano fatto i conti con il Coronavirus. Sì, perché quella che avrebbe dovuto essere una breve visita di poche settimane si è in realtà trasformata in un soggiorno decisamente prolungato. Come rivelato dalla stessa Nicole, il Marocco ha cancellato tutti i voli internazionali a causa della pandemia Coronavirus. Nessuno può entrare o uscire dal paese al momento e anche per questo Nicole è bloccata a casa di Azan, in questi giorni. La situazione non è certo rasserenante, soprattutto visto il fatto che la giovane sia attualmente lontana dalla sua bambina che la aspetta a casa.

Tuttavia, i due hanno rassicurato i fan: "Stiamo bene, va tutto bene" avrebbero detto, ma non è ancora dato sapere quando Nicole potrà fare ritorno negli States.