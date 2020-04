I Topi 2, riassunto della seconda puntata

sabato 25 aprile 2020

Il riassunto della seconda puntata de I Topi 2, la fiction di Raitre scritta, diretta ed interpretata da Antonio Albanese, nei panni di un boss latitante costretto a vivere nei sotterranei per sfuggire alle Forze dell'Ordine

C'è la famiglia, questa volta, a creare problemi a Sebastiano (Antonio Albanese), il boss latitante protagonista de I Topi 2, la seconda stagione della fiction scritta, diretta ed interpretata dall'attore in onda questa sera, sabato 25 aprile 2020, alle 22:00 su Raitre.

Sebastiano, sempre costretto a vivere nei cunicoli per sfuggire alle Forze dell'Ordine, cerca sempre di mantenere un contatto con la sua famiglia e di imporre il proprio volere, anche e soprattutto quando riceve notizie che lo lasciano senza parole.

I Topi 2, la seconda puntata

Nel primo episodio, "Una nuova vita", mentre Sebastiano ed U Stortu (Nicola Rignanese) continuano a vagare nei cunicoli in attesa che un operaio da loro pagato ne realizzi uno che li conduca direttamente a casa, Carmen (Michela De Rossi) è tesa perché deve dire alla madre Betta (Lorenza Indovina) ed a zia Vincenza (Clelia Piscitello) di essere incinta di Ludovico (Guglielmo Pinelli).

La notizia sconvolge tutta la famiglia, Sebastiano compreso. Ma a far arrabbiare l'uomo è soprattutto il fatto che Ludovico non sembra intenzionato a voler sposare la giovane. Per questo, Sebastiano fa sequestrare momentaneamente Ludovico, spaventandolo e costringendolo così a chiedere ufficialmente la mano della figlia. I problemi, però, per il giovane non finiscono: quando rivela che non crede sia necessario sposarsi in chiesa sarà nuovamente "prelevato" da Sebastiano per fargli cambiare idea.

Nel secondo episodio, "Il fratello di Nick Boutique", Sebastiano inaugura un nuovo percorso sotterraneo che finalmente lo porterà a casa. Qui, intanto, Carmen e Benni (Andrea Colombo) son stati invitati ad una festa in discoteca, dove vedono U Stortu baciarsi con un uomo, Fransis (Cesare De Capitani): l'uomo è così costretto a rivelare loro di essere gay.

I due fratelli non riescono a mantenere il segreto e lo dicono in casa, suscitando le perplessità di Betta e zia Vincenza, ma anche di Sebastiano, sebbene gli altri boss gli facciano capire che fosse cosa nota a tutti. Così, mentre zio Vincenzo (Tony Sperandeo) e zia Vincenza dopo tanto tempo dormono nello stesso letto, creando però qualche disagio al resto della famiglia, Sebastiano ed U Stortu si confrontano.

I Topi 2, streaming

E' possibile vedere I Topi 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone. La seconda stagione è già disponibile interamente in anteprima.

I Topi 2, social network

