Domenica in e gli ospiti della trentaduesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 24 aprile 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica in

Domenica 26 aprile alle ore 14 su Rai1 andrà in onda, in diretta dagli studi Rai Frizzi di Roma, la puntata numero 32 di Domenica in. Mara Venier è pronta ancora una volta ad intrattenere il suo affezionato pubblico per oltre tre ore e mezza di televisione d'intrattenimento.

Vediamo insieme gli ospiti collegati in diretta con zia Mara partendo dalle attrici Anna Valle e Stefania Sandrelli. Collegati con Mara anche Andrea e Veronica Bocelli e Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

Per il mondo della musica collegati con Mara Morgan e Orietta Berti, mentre ancora un volta da Mara gli attori comici Massimo Boldi e Teo Teocoli e i pasticcieri Iginio e Debora Massari e ancora Jerry Calà ed il Professor Luca Richeldi per fare il punto dell'emergenza sanitaria legata al virus Covid 19.

Appuntamento dunque per tutto questo a domenica alle 14 su Rai1 con la Domenica in di Mara Venier.