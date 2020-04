Antonio Cassano: "Tiki Taka? Pardo mi ha detto 'non devi più venire più'. Ancora non so perché mi hanno mandato via"

Di Massimo Galanto giovedì 23 aprile 2020

In diretta Instagram con l'amico Bobo Vieri, l'ex calciatore parla del suo allontanamento dal programma di Pierluigi Pardo

"Bobo, tu non mi avresti mai mandato via, Pier (Pierluigi Pardo, Ndr) nemmeno. Sono loro che mi hanno mandato via e io a distanza di 5 mesi ancora non so perché. Pier un giorno mi ha chiamato e mi ha detto 'vedi che non devi più venire'. Lo sai bene, Bobo, abbiamo la chat insieme. Io ancora oggi non lo so qual è stato il problema. Io sto calmo, immagino e presumo, ma non sono certo. Pier mi ha chiamato e mi ha detto 'non devi più venire'. Io cosa ho fatto? Ho chiamato te e tu non ci credevi. E, invece, così è stato. Io ancora oggi non so perché mi hanno mandato via. Quando mi hanno mandato via dalle squadre, c'era sempre un motivo... mandavo a cag*re tutti e buona notte, lì non c'è stato niente, solo qualche scaramuccia, ma niente di che. E mi hanno mandato via".

Così Antonio Cassano ha commentato, in diretta Instagram con Bobo Vieri, il suo allontanamento da Tiki Taka, il programma di approfondimento sportivo di Italia 1 (ma anche di Canale 5) condotto dall'amico Pierluigi Pardo.

L'ex calciatore aveva fatto coppia come opinionista con il collega fino a dicembre scorso. Poi la sparizione, senza spiegazione ufficiale. Secondo indiscrezioni giornalistiche, la sua esclusione sarebbe stata richiesta da Wanda Nara, nel cast fisso della trasmissione.