Diavoli, anticipazioni terza e quarta puntata: il confronto tra Massimo e Dominic è sempre più serrato

Di Giorgia Iovane giovedì 23 aprile 2020

Secondo doppio appuntamento con Diavoli su Sky Atlantic e Now TV: Massimo e Dominic sempre più ambigui.

Dopo il successo delle prime due puntate, Diavoli torna su Sky Atlantic e Now TV venerdì 24 aprile con un altro doppio appuntamento. Due nuove puntate per la serie Sky Original prodotta con Lux Vide che vede protagonisti Alessandro Borghi nel ruolo di Massimo Ruggero e Patrick Dempsey in quello di Dominic Morgan. Con loro Kasia Smutniak nelle vesti di Nina, la moglie di Dominic, e Laia Costa in quelli di Sofia Flores.



Diavoli, anticipazioni terza e quarta puntata | 24 aprile 2020

Diavoli, terza puntata | Sullo sfondo della terza puntata si muove la crisi libica: quali interessi ha la NYL nella caduta di Gheddafi? E' questa una delle domande che si fa Massimo, alle prese con le indagini personali sulla scomparsa della moglie e sul suicidio di Ed, che anche alla Polizia sembra ormai poco credibile. Una serie di 'indagini' di diversa natura per le quali Massimo può contare su se stesso, sul suo fiuto, sull'aiuto di Oliver (Malachi Kirby) e sull'appoggio, interessato, di Sofia e di Subterranea. Il rapporto con Dominic, intanto, diventa sempre più teso.

Diavoli, quarta puntata | Questa volta ad agitare il floor della NYL è la crisi irlandese. La situazione difficile dei conti europei polarizza il confronto tra Dominic e Massimo in maniera ancora più evidente, con il primo intenzionato a difendere gli interessi americani e Massimo deciso a salvaguardare l'Europa. La crisi irlandese però segna un grande passo falso per Massimo, tradito dai suoi Pirati che decidono di speculare contro le indicazioni del loro leader e cadendo così nella trappola di Dominic. Le indagini della polizia sulla morte di Ed, intanto, spingono gli investigatori a vedere in Massimo il principale sospettato di omicidio: la detective Vicky trova un dossier segreto che però potrebbe contenere le prove che scagionano Massimo e che possono svelare i segreti di Dominic e della sua banca.