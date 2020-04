A L'aria che tira salta il collegamento con Mara Venier. Merlino amareggiata: "Questo lavoro è complicato" (Video)

Di Massimo Falcioni mercoledì 22 aprile 2020

A L'aria che tira salta il collegamento con Mara Venier e Nicola Carraro. Myrta Merlino amareggiata: "E' un momento in cui questo lavoro è complicato, volevamo farci e farvi un regalo". Pochi minuti prima credendo di essere fuori onda...

“Voglio dirvi la verità, questo è il patto che ho fatto con voi dal primo giorno”, dice la conduttrice. “Sono molto amareggiata oggi perché volevo farmi e farvi un regalo. Sono giorni che chiacchiero con una grande amica che è Mara Venier e con suo marito Nicola Carraro. Volevamo organizzare una sorta di festa, dalla quarantena loro alla quarantena nostra e condividerla insieme. Per problemi tecnici questa cosa non è stata possibile”.

La Merlino appare visibilmente avvilita, anche in maniera eccessiva. Lo sfogo infatti prosegue: “E’ un momento in cui questo lavoro è molto complicato, meno di chi sta nei supermercati e negli ospedali però è diventato tutto più difficile. Ci siamo persi una bella occasione, mi dispiace molto”.

Il nervosismo aveva accompagnato la padrona di casa pure nei minuti precedenti. Credendo di essere ancora fuori onda, durante il rientro da un servizio la Merlino si era lasciata scappare qualche parola di troppo: “…una cretina come me”. Salvo poi scusarsi: “Avevo un problema con la regia”.

Tutto lascia supporre che il riferimento fosse proprio all’incontro saltato. “Grazie Mara, grazie Nicola – conclude la Merlino fissando lo schermo - so che è un’ora che siete al telefono per cercare di collegarvi con noi. Ma ce la faremo perché io non mi arrendo”.