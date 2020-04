Vite Al Limite, Alicia Kirgan pesava quasi 300 chili. Com'è oggi?

Di Claudia Cabrini mercoledì 22 aprile 2020

Alicia, che pesava quasi 300 chili, ora sta molto meglio: "Ho combattuto la mia tossicodipendenza, quella per il cibo, e ho vinto la battaglia"

L'abbiamo rivista soltanto un paio di giorni fa, e più precisamente la sera del 20 aprile, su Real Time, quando sul canale 31 del digitale terrestre è stato trasmesso il quarto episodio della sesta stagione di Vite Al Limite che l'ha resa protagonista - e subito è diventata virale anche su Twitter, dove gli spettatori del programma amano sempre discutere dei vari casi clinici trattati dal Dottor Nowsaradan, l'esperto texano specializzato nella cura di persone obese.

Si chiama Alicia Kirgan, ed è approdata nella clinica di Houston dopo aver superato la soglia dei 282 chilogrammi di peso, con non poche difficoltà tra le quali ovviamente quella di deambulare correttamente. Ma, esattamente, cosa è successo dopo il programma e come sta Alicia oggi?

Dagli amici e dagli affetti più cari soprannominata Tracey, 32 anni, originaria dell'Illinois e più precisamente di Madison, deciderà di prendere parte al programma intraprendendo un percorso di cura della durata di 12 lunghi mesi presso la clinica del Dottor Nowsaradan per salvarsi letteralmente la pelle. Purtroppo, la sua è una storia molto particolare. Tracey, infatti, è obesa sin da quando è bambina - e questo non ha certo aiutato, ma al contrario ulteriormente compromesso le sue condizioni. Cresciuta in un ambiente famigliare che lei stessa definisce 'molto caotico', a soli 10 anni Tracey pesava già 90 chili, e crescendo le cose per lei sono solo peggiorate.

Da anni impegnata con Tim, purtroppo tossicodipendente, è in realtà anche grazie al suo aiuto, alla forza del suo compagno, che nel corso dei suoi dodici mesi di ricovero nella clinica di Vite Al Limite riuscirà a perdere ben 77 chili, arrivando a 205 chilogrammi di massa grassa. Ovviamente ancora moltissimi, ma già un bel traguardo per Tracey che così noterà immediatamente i primi miglioramenti nella sua vita. Ma ad oggi? Ecco com'è proseguito il suo percorso negli ultimi anni.

Da quel che sappiamo, ci fa davvero molto piacere scoprire che Alicia ad oggi stia davvero bene. La sua dieta non è certo terminata con la sua partecipazione a Vite Al Limite ma, al contrario, Tracey ha continuato ad allenarsi e a mangiar sano con regolatezza, perdendo peso e acquistando salute e felicità. Alicia, o Tracey, soltanto due mesi fa e più precisamente a febbraio, ha anche postato una foto di lei in costume, dimostrando di aver ora riacquisito delle forme sicuramente molto salutari.

Non ci è dato sapere il peso attuale di Tracey, ma possiamo dirvi che sempre lo scorso febbraio Tracey abbia dichiarato sul suo profilo Facebook ufficiale che il Dottor Nowzaradan, visti i suoi enormi progressi, abbia deciso di richiamarla nello show. Tracey ha quindi preso parte anche a Vite Al Limite... E poi, per raccontare di come la sua trasformazione sia proseguita anche una volta abbandonata la clinica texana.

In ultimo, come raccontato al magazine Intoucheweekly, Alicia ora avrebbe anche riacquistato una nuova quotidianità col compagno Tim, una vita di coppia sicuramente più serena:



"Tim era tossicodipendente ma ora è totalmente pulito, io a mia volta mi sono pulita dalla mia droga: il cibo. Prima mi sentivo come un vero fallimento, non solo per mia mamma ma anche per i miei amici e poi per tutta la mia famiglia, ad oggi sono felice e mi amo molto di più. [...]".