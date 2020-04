Stand by Me acquistata da Asacha Media Group: Simona Ercolani Chief Creative

Di Giorgia Iovane mercoledì 22 aprile 2020

Le italiane Stand by Me e Picomedia, con la francese Mintee Studio, sono state acquistate da Asacha Media Group: è nato così un nuovo polo di produzione europeo.

Asacha Media Group ha acquisito la quota di maggioranza delle società di produzione italiane Stand by me, fondata da Simona Ercolani, e Picomedia, fondata Roberto Sessa. L'acquisizione - che ha incluso i francesi di Mintee Studio e che si è resa possibile col sostegno finanziario del fondo americano Oaktree Capital Management - è 'l'atto fondativo' di una collaborazione tra partner europei che vede l'Asacha Media Group intenzionata a "diventare leader internazionale nella creazione e produzione di contenuti" come ha dichiarato Gaspard de Chavagnac, socio fondatori e co-CEO di Asacha Media Group con Marina Williams, che, dal canto proprio, ha ribadito come "il modello di partnership internazionale di talenti strettamente allineati che condividono una partecipazione nel business fornisce le competenze e la portata geografica necessarie per fornire contenuti di livello globale a una varietà di piattaforme internazionali con budget ad ampio raggio.”

L'obiettivo del nuovo gruppo, dunque, è quello di rispondere alla crescente domanda di contenuti originali di alta qualità in lingua non inglese da parte dei broadcaster e delle piattaforme streaming, investendo sulla creatività italiana ed europea per ideare, sviluppare e produrre format e programmi di intrattenimento, factual, documentari e contenuti a target Kids. Il volume di affari complessivo delle tre società di recente acquisizione è di circa 50 milioni di euro annui e sono in corso trattative per ulteriori acquisizioni in altri mercati chiave europei. Asacha Media Group sarà operativo in tutta l’area EMEA con particolare attenzione a Francia, Italia, Germania, Spagna e Paesi dell’Europa centro-orientale, anche se nel prossimo futuro l’azienda ha intenzione di estendersi al Regno Unito, paesi scandinavi, Medio Oriente e Turchia.

Stand by Me e Picomedia continueranno quindi la propria attività. La nuova società, comunque, vede Simona Ercolani nel ruolo di Chief Creative Officer Entertainment, Factual & Kids per Asacha Media Group, continuando a restare alla guida di Stand By Me come CEO e Creative Director, mentre Roberto Sessa, oltre a mantenere la guida di Picomedia, entrerà a far parte del Supervisory Board di Asacha Media Group.

