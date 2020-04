Ho vinto casa alla lotteria: il concorrente da 180 milioni di dollari

Di Claudia Cabrini martedì 21 aprile 2020

Rick e la moglie hanno acquistato una casa da oltre 26 milioni di dollari dopo aver vinto alla Lotteria. Ora però la vorrebbero vendere ma non ci riescono...

Si chiama Rick Knudsen ed è di certo lui il concorrente più ricco tra quelli che abbiamo visto sfilare nelle numerose puntate del format trasmesso da HGTV Ho vinto casa alla lotteria. Il programma lifestyle del nuovo canale di intrattenimento sul 56 del digitale terrestre, racconta infatti di milionari improvvisati alla ricerca di una casa di lusso da acquistare, dopo aver vinto il jackpot della lotteria americana. Tra i tanti, è stato sicuramente questo signore originario di Oak Glen, California, a battere ogni record. Rick Knudsen, infatti, nell'agosto del 2014 ha sbancato vincendo ben 180 milioni di dollari.



"Prima che vincessi la lotteria, ero alla ricerca di una casa di lusso nell'area di Oak Glen, in California. Non appena ho scoperto di aver vinto 180 milioni di dollari, ne ho parlato con il mio capo a lavoro, con il quale avevo organizzato una breve gita fuori porta per andare a pescare insieme, ed è stato proprio lui a convincermi a partecipare al programma di HGTV, per acquistare un'abitazione da re".

Questo avrebbe spiegato Rick al programma Ho vinto casa alla lotteria, prima di aggiungere: "Alla fine ho acquistato una proprietà situata sulla montagna più alta del South California. La privacy che avrei avuto vivendo lì sarebbe stata impagabile, quindi ho scelto di prendere l'occasione al balzo e di propendere subito per quell'acquisto".

Ed è proprio così che di lì a qualche mese dalla sua incredibile vincita, Rick decide di acquistare una proprietà compresa di terreno da ben 385 acri (circa 1,5 chilometri quadrati di estensione, per intenderci) a 1220 metri di altitudine, dove si è trasferito con la moglie, il figlio e un asino, loro animale domestico.

Non è però tutto oro quel che luccica, perché anche chi vince 180 milioni di dollari può presto scoprire che non stia esattamente in una casa di lusso la sua felicità. Dopo soltanto 6 anni, ora Rick e la moglie vorrebbero mettere in vendita la casa acquistata nel 2014 per mettere un po' di soldi da parte, e tornare a vivere in un'abitazione più comoda, piccola e adeguata alle loro esigenze:



"Mio figlio Ricky, 36 anni, sarebbe molto felice di continuare a vivere in quella casa da sogno. Ma io ho impiantati 3 pacemaker, sono stato operato al cuore 2 volte, e nonostante abbia installato un ascensore in casa proprio per fare il minor sforzo fisico possibile passando da un piano all'altro della nostra abitazione, faccio comunque molta fatica a vivere in una casa così grande al momento".

Come raccontato al magazine People, Rick Knudsen risentirebbe e non poco della pressione dovuta al vivere al 1220 metri di altitudine:



"Per me e per mia moglie è giunto il momento di tornare ad un'abitazione normale e soprattutto che non si trovi a più di 500 metri di altitudine. Soffro di importanti sbalzi di pressione abitando qui. Scendere a valle mi farebbe stare molto meglio. Sarebbe molto meglio per la mia salute".

L'abitazione di lusso nella quale Rick vive al momento, con la moglie e il figlio, è stata messa in vendita da ormai qualche tempo, e più precisamente da 14 mesi, ma non è ancora stata venduta. Sarà forse anche a causa del suo prezzo? Sì, perché l'abitazione famigliare dei Knudsen è stata messa in vendita alla modica cifra di 26 milioni di dollari. Dopotutto, non di certo una cifra disponibile a chiunque...