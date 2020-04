Live non è la d'Urso, anticipazioni puntata del 19 aprile 2020

Di Marco Salaris domenica 19 aprile 2020

Cosa accadrà nell'appuntamento con il prime time della domenica di Canale 5.

Live non è la d'Urso, il programma Videonews condotto da Barbara d'Urso, dopo una domenica di stop per la Pasqua andrà in onda stasera, 19 aprile 2020, in prima serata su Canale 5.

La prima parte della trasmissione come da diverse settimane a questa parte sarà dedicata all'emergenza Coronavirus con la presenza di esperti in studio e in collegamento per approfondire le ultime notizie a riguardo. Interverrà anche Alberico Lemme.

La seconda parte della puntata riaprirà un'ampia pagina sul Grande Fratello VIP e i protagonisti che lo hanno animato. Ci saranno Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro delle Piane, in più Adriana Volpe, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Sarà riaperto lo spazio del drive in (inaugurato già nella scorsa edizione) per qualcuno, a chi sarà riservata la sorpresa?



Live - Non è la D'Urso 2020: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La nuova puntata di Live - Non è la D'Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.



Live - Non è la D'Urso 2019 - 20, second screen

Live - Non è la D'Urso è presente sul web con una sezione a parte presente sul sito di Mediaset Play. Su Facebook, invece, il programma è presente sulla pagina ufficiale. Su Twitter, l'account ufficiale del programma è @LiveNoneladUrso mentre l’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare il programma è #noneladurso. Live - Non è la D'Urso è presente anche su Instagram con il profilo ufficiale.