The Facchinettis, Real Time cerca la sua 'very normal celebrity family'

Di Giorgia Iovane domenica 19 aprile 2020

The Facchinetti's, il progetto tv che evoca - a prescindere - Kardashian e Ferragnez.

Sei puntate nella vita quotidiana di Francesco Facchinetti e la sua famiglia: questo il plot di The Facchinettis, al via questa sera - domenica 19 aprile - alle 21.30 su Real Time (DTT, 31) e da una settimana già online di DPLay Plus. Un'ora a settimana in compagnia di quella che lo stesso Francesco racconta come una tribù piena d'amore che lo vede 'capitano' (o presunto tale) di una squadra composta dalla moglie Wilma Helena Faissol e dai loro figli ovvero Charlotte, la maggiore, figlia di Wilma e del precedente compagno, Mia, nata nel 2011 dalla relazione di Facchinetti con Alessia Marcuzzi, quindi i due figli della coppia, ovvero Leone, nato nel 2014, e Lavinia, nata nel 2016.

Le dinamiche casalinghe, comuni a tante coppie formate da donne energiche e maschietti in perenne trance da Peter Pan, si intersecano alle vicende professionali dei due protagonisti - lui manager, lei esperta della comunicazione della moda e insieme attenti all'immagine Instagram e all''industria dei social' - e alle storie quotidiane del mondo che li circonda, tra tate e nonni, tra cui spicca un signore di nome Roby Facchinetti. A fare da 'set' la loro villetta a Mariano Comense, diventata protagonista anche di Celebrity Haunted.

Il modello, a primo acchito, guarda ai formati d'oltreoceano, tra cui spiccano - inutile dirlo - le Kardashian, ma è difficile non pensare anche alla 'saga social' dei Ferragnez. Va detto, però, che un precente tutto italiano sul genere è Casa Siffredi per La5 (declinato persino in due 'versioni', da prime time e da 'late night'). The Facchinettis ha il sapore di un racconto più leggero e ironico. Vedremo. L'appuntamento è per le 21.30 della domenica su Real Time e on demand su DPlay.